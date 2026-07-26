В Мелитополе появился стихийный мемориал погибшим от удара по Кирилловке

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Мелитополе возник стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по турбазе в Кирилловке, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Балицкий отметил, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских. Он объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.