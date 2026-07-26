В Мелитополе появился стихийный мемориал погибшим от удара по Кирилловке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мелитополе возник стихийный мемориал в память о погибших при ударе ВСУ по базе отдыха в Кирилловке.
- Жертвами атаки стали 12 человек, включая четырех детей, еще 19 мирных жителей получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Мелитополе возник стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по турбазе в Кирилловке, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
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"Жители области, представители правительства региона, активисты молодежных движений возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище в Мелитополе, где организован стихийный мемориал в память о погибших", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : Балицкий Евгений/MAXВозложение цветов к Вечному огню в Мелитополе
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Возложение цветов к Вечному огню в Мелитополе
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ВСУ ночью в субботу нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка. Жертвами атаки стали 12 человек, включая четырех детей. Еще 19 мирных жителей получили ранения.
Балицкий отметил, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских. Он объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением, которое новый главком ВСУ Михаил Драпатый уже может записать на свой счет.
Следственный комитет России возбудил дело о теракте.