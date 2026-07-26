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В Мелитополе появился стихийный мемориал погибшим от удара по Кирилловке - РИА Новости, 26.07.2026
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11:01 26.07.2026 (обновлено: 11:32 26.07.2026)
В Мелитополе появился стихийный мемориал погибшим от удара по Кирилловке

В Мелитополе несут цветы к стихийному мемориалу жертвам удара ВСУ по Кирилловке

© Фото : Балицкий Евгений/MAXСтихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по турбазе в Кирилловке
Стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по турбазе в Кирилловке - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по турбазе в Кирилловке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мелитополе возник стихийный мемориал в память о погибших при ударе ВСУ по базе отдыха в Кирилловке.
  • Жертвами атаки стали 12 человек, включая четырех детей, еще 19 мирных жителей получили ранения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости. В Мелитополе возник стихийный мемориал в память о жертвах удара ВСУ по турбазе в Кирилловке, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Жители области, представители правительства региона, активисты молодежных движений возложили цветы к Вечному огню на Братском кладбище в Мелитополе, где организован стихийный мемориал в память о погибших", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : Балицкий Евгений/MAXВозложение цветов к Вечному огню в Мелитополе
Возложение цветов к Вечному огню в Мелитополе, где организован стихийный мемориал в память о погибших в пгт Кирилловка - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Возложение цветов к Вечному огню в Мелитополе
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
ВСУ ночью в субботу нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка. Жертвами атаки стали 12 человек, включая четырех детей. Еще 19 мирных жителей получили ранения.
Балицкий отметил, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал гражданских. Он объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением, которое новый главком ВСУ Михаил Драпатый уже может записать на свой счет.
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