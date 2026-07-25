СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После атак беспилотников ВСУ на базы отдыха в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте.
- В результате атаки в Кирилловке погибли и пострадали мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак беспилотников ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (статья 205 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, в ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Их количество уточняется. Также повреждена гражданская инфраструктура.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", - добавила Петренко.