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СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2026
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11:55 25.07.2026 (обновлено: 12:01 25.07.2026)
СК возбудил дело о теракте из-за атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на базы отдыха в Запорожской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После атак беспилотников ВСУ на базы отдыха в Запорожской области возбуждено уголовное дело о теракте.
  • В результате атаки в Кирилловке погибли и пострадали мирные жители, повреждена гражданская инфраструктура.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атак беспилотников ВСУ на базы отдыха в Запорожской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
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"Возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры Запорожской области (статья 205 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, в ночь на 25 июля ВСУ с помощью БПЛА атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха. В результате погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Их количество уточняется. Также повреждена гражданская инфраструктура.
"Следственный комитет России даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередной террористический акт против мирных граждан", - добавила Петренко.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныЗапорожская областьСветлана Петренко
 
 
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