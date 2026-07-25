«

"В Кирилловке было совершено преднамеренное военное преступление, которое на свой счет уже записывает главком (ВСУ- ред.) русофоб (Михаил - ред.) Драпатый, недавно назначенный на эту должность. Там были задействованы войска беспилотной авиации, которые вместо использования хваленых высоких технологий ради так называемой обороны используют ее для осуществления террористических актов", - сказал он агентству.