Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал атаку ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области преднамеренным военным преступлением.
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о восьми погибших и 14 пострадавших в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе.
- Мирошник подчеркнул, что ВСУ ударили по туристической базе в ночь на выходные в летний высокий сезон, когда там находились гражданские люди с детьми.
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Атака ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области является преднамеренным военным преступлением, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что восемь человек, в том числе двое детей, погибли, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе.
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"В Кирилловке было совершено преднамеренное военное преступление, которое на свой счет уже записывает главком (ВСУ- ред.) русофоб (Михаил - ред.) Драпатый, недавно назначенный на эту должность. Там были задействованы войска беспилотной авиации, которые вместо использования хваленых высоких технологий ради так называемой обороны используют ее для осуществления террористических актов", - сказал он агентству.
Мирошник подчеркнул, что ВСУ ударили "по туристической базе в ночь на выходные в летний высокий сезон, когда туда съезжались люди, гражданские люди с детьми для того, чтобы провести выходные".