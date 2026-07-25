Восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ ночью атаковали турбазы в поселке Кирилловка, есть погибшие, включая несовершеннолетних, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Глава региона добавил, что противник видел и понимал, по кому наносит удар, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей.