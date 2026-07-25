Восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ ночью атаковали турбазы в поселке Кирилловка в Запорожской области.
- Известно о восьми погибших, в том числе двух детях, еще 14 человек пострадали.
- Балицкий пообещал оказать помощь семьям жертв и раненым.
- На месте работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.
- Следователи возбудили уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ ночью атаковали турбазы в поселке Кирилловка, есть погибшие, включая несовершеннолетних, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
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"На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей", — написал он на платформе "Макс".
Балицкий пообещал оказать помощь семьям жертв и раненым. На месте удара работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.
Глава региона добавил, что противник видел и понимал, по кому наносит удар, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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