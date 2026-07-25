Рейтинг@Mail.ru
Восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:24 25.07.2026 (обновлено: 20:43 25.07.2026)
Восемь человек погибли при атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области

При атаке ВСУ на турбазы в Запорожской области погибли 8 человек, включая детей

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ ночью атаковали турбазы в поселке Кирилловка в Запорожской области.
  • Известно о восьми погибших, в том числе двух детях, еще 14 человек пострадали.
  • Балицкий пообещал оказать помощь семьям жертв и раненым.
  • На месте работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.
  • Следователи возбудили уголовное дело о теракте.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. ВСУ ночью атаковали турбазы в поселке Кирилловка, есть погибшие, включая несовершеннолетних, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие — восемь человек, из них двое детей", — написал он на платформе "Макс".
Балицкий пообещал оказать помощь семьям жертв и раненым. На месте удара работают сотрудники экстренных служб, спасательные работы продолжаются.
Глава региона добавил, что противник видел и понимал, по кому наносит удар, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений БалицкийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала