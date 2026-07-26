"Торпедо" и "Шинник" сыграли вничью в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты московского «Торпедо» сыграли вничью 1:1 с ярославским «Шинником» в матче третьего тура Первой лиги.
- «Торпедо» впервые в текущем сезоне потеряло очки и с 7 баллами идет на четвертом месте в таблице Первой лиги, «Шинник» (5 очков) располагается на седьмой строчке.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Футболисты московского "Торпедо" сыграли вничью с ярославским "Шинником" в матче третьего тура Первой лиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Денис Миронов (17-я минута), в составе соперника гол забил Алексей Каштанов (52).
"Торпедо" впервые в текущем сезоне потеряло очки и с 7 баллами идет на четвертом месте в таблице Первой лиги. "Шинник" (5 очков) располагается на седьмой строчке.
В других матчах дня "Уфа" дома обыграла "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0, а "Ленинградец" и екатеринбургский "Урал" в Петербурге сыграли вничью (0:0).