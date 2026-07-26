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"Торпедо" и "Шинник" сыграли вничью в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
19:15 26.07.2026
"Торпедо" и "Шинник" сыграли вничью в матче Первой лиги

"Торпедо" и "Шинник" сыграли вничью в матче третьего тура Первой лиги

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты московского «Торпедо» сыграли вничью 1:1 с ярославским «Шинником» в матче третьего тура Первой лиги.
  • «Торпедо» впервые в текущем сезоне потеряло очки и с 7 баллами идет на четвертом месте в таблице Первой лиги, «Шинник» (5 очков) располагается на седьмой строчке.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Футболисты московского "Торпедо" сыграли вничью с ярославским "Шинником" в матче третьего тура Первой лиги.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Денис Миронов (17-я минута), в составе соперника гол забил Алексей Каштанов (52).
"Торпедо" впервые в текущем сезоне потеряло очки и с 7 баллами идет на четвертом месте в таблице Первой лиги. "Шинник" (5 очков) располагается на седьмой строчке.
В других матчах дня "Уфа" дома обыграла "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0, а "Ленинградец" и екатеринбургский "Урал" в Петербурге сыграли вничью (0:0).
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