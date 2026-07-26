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"Ривер Плейт" продолжает переговоры со "Спартаком" по Барко, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 26.07.2026
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Футбол
 
12:24 26.07.2026
"Ривер Плейт" продолжает переговоры со "Спартаком" по Барко, пишут СМИ

Ole: "Ривер Плейт" ведет переговоры со "Спартаком" по возвращению Барко

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Эсекьель Барко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аргентинский футбольный клуб «Ривер Плейт» ведет активные переговоры со «Спартаком» о возвращении полузащитника Эсекьеля Барко.
  • В матче первого тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Родину» со счетом 3:0, Барко отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком встречи.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Аргентинский футбольный клуб "Ривер Плейт" продолжает вести активные переговоры со столичным "Спартаком" по возвращению полузащитника Эсекьеля Барко, сообщает портал Ole.
Ранее о возможном трансфере сообщал журналист Эрнан Кастильо в соцсети Х. В матче первого тура чемпионата России московский "Спартак" разгромил столичную "Родину" со счетом 3:0, а Барко отдал голевую передачу и был признан лучшим игроком встречи. После игры Барко отказался комментировать информацию об интересе к нему со стороны "Ривер Плейта".
Барко выступал в составе "Ривер Плейта" с 2022 по 2024 год. Отмечается, что футболист хочет покинуть "Спартак" по личным причинам. По информации издания, московский клуб хочет получить 4-5 млн долларов за 50% прав на игрока, "Ривер Плейт" продолжает пытаться договориться о возвращении игрока. Отмечается, что клуб находятся в активной стадии переговоров на протяжении нескольких дней и желание футболиста покинуть российский клуб может стать ключевым фактором сделки.
Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 75 матчей, забив 22 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России. Аргентинец на родине также выступал за "Индепендьенте". В составе "Ривер Плейта" Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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2 июня, 08:23
 
ФутболРоссияАргентинаЭсекьель БаркоРивер ПлейтСпартак МоскваСпортРодина (Москва)
 
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