"Ривер Плейт" продолжает переговоры со "Спартаком" по Барко, пишут СМИ

Барко выступал в составе "Ривер Плейта" с 2022 по 2024 год. Отмечается, что футболист хочет покинуть "Спартак" по личным причинам. По информации издания, московский клуб хочет получить 4-5 млн долларов за 50% прав на игрока, "Ривер Плейт" продолжает пытаться договориться о возвращении игрока. Отмечается, что клуб находятся в активной стадии переговоров на протяжении нескольких дней и желание футболиста покинуть российский клуб может стать ключевым фактором сделки.