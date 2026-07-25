Число погибших при атаке ВСУ на Кирилловку выросло до 11

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жертвами удара ВСУ по турбазе в запорожской Кирилловке стали 11 человек, включая четырех детей.
- Число пострадавших выросло до 16, среди них пять несовершеннолетних.
- Восемь человек остаются пропавшими без вести.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жертвами удара ВСУ по Кирилловке стали 11 человек, среди них четверо детей, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
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"Число пострадавших в результате террористической атаки противника на турбазу в Кирилловке возросло до шестнадцати, в том числе пятеро детей. Одиннадцать человек погибли, среди них четверо детей", — написал он на платформе "Макс".
Местонахождение еще восьми человек остается неизвестным.
ВСУ ночью нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка. Глава региона отметил, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением, которое новый главком ВСУ Михаил Драпатый уже может записать на свой счет.
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