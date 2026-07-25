Открытки с Днем ВМФ России — красивые картинки и поздравления морякам

День Военно-морского флота России — праздник силы, доблести и верности морю. В 2026 году он отмечается 26 июля. Большая подборка открыток и поздравлений своими словами: торжественные, теплые, искренние и оригинальные. Все открытки с Днем ВМФ можно скачать бесплатно и отправить другу, коллеге, моряку или офицеру в мессенджерах или соцсетях.
Красивые открытки с Днем ВМФ России
Красивые открытки с Днем ВМФ России: синева океанских просторов, гордые силуэты кораблей на горизонте, развевающийся Андреевский флаг и блеск наград на парадных кителях. Такие открытки подходят для поздравления как ветеранов флота, так и тех, кто сегодня несёт службу в рядах надводных кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
© Открытка создана РИА НовостиКрасивая открытка на День ВМФ с крейсером, слова поздравления и пожелания морякам
© Открытка создана РИА Новости
Красивая открытка на День ВМФ с крейсером, слова поздравления и пожелания морякам
© Открытка создана РИА НовостиПатриотическая открытка на День Военно-Морского Флота, лучшие пожелания и поздравления
© Открытка создана РИА Новости
Патриотическая открытка на День Военно-Морского Флота, лучшие пожелания и поздравления
© Открытка создана РИА НовостиПраздничная открытка: День ВМФ России, теплые слова поздравления и напутствия
© Открытка создана РИА Новости
Праздничная открытка: День ВМФ России, теплые слова поздравления и напутствия
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка на День Военно-Морского Флота с Андреевским флагом, официальные поздравления и слова гордости
© Открытка создана РИА Новости
Открытка на День Военно-Морского Флота с Андреевским флагом, официальные поздравления и слова гордости
© Открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка на День ВМФ, искренние пожелания и слова поддержки экипажу
© Открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка на День ВМФ, искренние пожелания и слова поддержки экипажу
© Открытка создана РИА НовостиЭстетичная открытка на День Военно-Морского Флота, торжественные поздравления и слова уважения
© Открытка создана РИА Новости
Эстетичная открытка на День Военно-Морского Флота, торжественные поздравления и слова уважения
© Открытка создана РИА НовостиСтильная открытка на День ВМФ с эскадрой, профессиональные пожелания и слова напутствия
© Открытка создана РИА Новости
Стильная открытка на День ВМФ с эскадрой, профессиональные пожелания и слова напутствия
© Открытка создана РИА НовостиХудожественная открытка на День Военно-Морского Флота в стихах, душевные пожелания и поздравления
© Открытка создана РИА Новости
Художественная открытка на День Военно-Морского Флота в стихах, душевные пожелания и поздравления
© Открытка создана РИА НовостиЭпическая открытка на День ВМФ с кораблем, патриотические поздравления и слова благодарности
© Открытка создана РИА Новости
Эпическая открытка на День ВМФ с кораблем, патриотические поздравления и слова благодарности
© Открытка создана РИА НовостиСовременная открытка на День Военно-Морского Флота с символикой, слова почтения и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Современная открытка на День Военно-Морского Флота с символикой, слова почтения и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиДизайнерская открытка на День ВМФ со стихами, оригинальные поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Дизайнерская открытка на День ВМФ со стихами, оригинальные поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиАтмосферная открытка на День Военно-Морского Флота, мудрые слова напутствия и пожелания моряку
© Открытка создана РИА Новости
Атмосферная открытка на День Военно-Морского Флота, мудрые слова напутствия и пожелания моряку
© Открытка создана РИА НовостиРеалистичная открытка на День ВМФ с палубы, сильные слова поздравления и пожелания стойкости
© Открытка создана РИА Новости
Реалистичная открытка на День ВМФ с палубы, сильные слова поздравления и пожелания стойкости
© Открытка создана РИА НовостиКорпоративная открытка на День Военно-Морского Флота, официальные поздравления и слова уважения
© Открытка создана РИА Новости
Корпоративная открытка на День Военно-Морского Флота, официальные поздравления и слова уважения
© Открытка создана РИА НовостиЛаконичная открытка на День ВМФ с атрибутикой, добрые слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Лаконичная открытка на День ВМФ с атрибутикой, добрые слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиИсторическая открытка на День Военно-Морского Флота, великие слова и поздравления флотоводцам
© Открытка создана РИА Новости
Историческая открытка на День Военно-Морского Флота, великие слова и поздравления флотоводцам
© Открытка создана РИА НовостиНежная открытка на День ВМФ в тумане, теплые слова поддержки и пожелания легкой службы
© Открытка создана РИА Новости
Нежная открытка на День ВМФ в тумане, теплые слова поддержки и пожелания легкой службы
© Открытка создана РИА НовостиМощная открытка на День Военно-Морского Флота, брутальные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Мощная открытка на День Военно-Морского Флота, брутальные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиЖивописная открытка на День ВМФ, мотивирующие слова и поздравления, пожелания успехов
© Открытка создана РИА Новости
Живописная открытка на День ВМФ, мотивирующие слова и поздравления, пожелания успехов
© Открытка создана РИА НовостиГеометрическая открытка на День Военно-Морского Флота, строгие поздравления и слова благодарности
© Открытка создана РИА Новости
Геометрическая открытка на День Военно-Морского Флота, строгие поздравления и слова благодарности
© Открытка создана РИА НовостиРомантическая открытка на День ВМФ со стихами, поэтичные слова и пожелания спокойного моря
© Открытка создана РИА Новости
Романтическая открытка на День ВМФ со стихами, поэтичные слова и пожелания спокойного моря
© Открытка создана РИА НовостиАрт-открытка на День Военно-Морского Флота, творческие поздравления и слова восхищения стихией
© Открытка создана РИА Новости
Арт-открытка на День Военно-Морского Флота, творческие поздравления и слова восхищения стихией
© Открытка создана РИА НовостиВидовая открытка на День ВМФ у гор, красивые слова поздравления и пожелания открытых горизонтов
© Открытка создана РИА Новости
Видовая открытка на День ВМФ у гор, красивые слова поздравления и пожелания открытых горизонтов
© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка на День Военно-Морского Флота, минималистичные слова и поздравления, пожелания мира
© Открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка на День Военно-Морского Флота, минималистичные слова и поздравления, пожелания мира
© Открытка создана РИА НовостиТоржественная открытка на День ВМФ России, величественные слова поздравления и главные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Торжественная открытка на День ВМФ России, величественные слова поздравления и главные пожелания
Хорошего дня: красивые картинки и открытки с пожеланиями
17 июня, 18:30
Открытки с праздником Днем ВМФ России для военных и моряков
В подборке открытки для тех, кто связал свою жизнь с флотом: ветеранов и тех, кто несет службу сегодня: матросов, капитанов и адмиралов. Стильные варианты с якорями, морской символикой, образами военных кораблей и флагами. Отправьте картинку сослуживцу, командиру, другу или близкому человеку.
© Открытка создана РИА НовостиОфицерская открытка на День ВМФ с кортиком, строгие слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Офицерская открытка на День ВМФ с кортиком, строгие слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиУважительная открытка на День Военно-Морского Флота, официальные поздравления и слова признательности
© Открытка создана РИА Новости
Уважительная открытка на День Военно-Морского Флота, официальные поздравления и слова признательности
© Открытка создана РИА НовостиНаградная открытка на День ВМФ капитану, искренние слова поздравления и пожелания спокойного курса
© Открытка создана РИА Новости
Наградная открытка на День ВМФ капитану, искренние слова поздравления и пожелания спокойного курса
© Открытка создана РИА НовостиСлужебная открытка на День Военно-Морского Флота матросу, подбадривающие слова и пожелания, поздравления
© Открытка создана РИА Новости
Служебная открытка на День Военно-Морского Флота матросу, подбадривающие слова и пожелания, поздравления
© Открытка создана РИА НовостиЭлитная открытка на День ВМФ, благородные слова поздравления и пожелания чести
© Открытка создана РИА Новости
Элитная открытка на День ВМФ, благородные слова поздравления и пожелания чести
© Открытка создана РИА НовостиСемейная открытка на День Военно-Морского Флота папе от сына, трогательные слова и пожелания, поздравления
© Открытка создана РИА Новости
Семейная открытка на День Военно-Морского Флота папе от сына, трогательные слова и пожелания, поздравления
© Открытка создана РИА НовостиПочтительная открытка на День ВМФ ветерану флота, слова благодарности, поздравления и пожелания здоровья
© Открытка создана РИА Новости
Почтительная открытка на День ВМФ ветерану флота, слова благодарности, поздравления и пожелания здоровья
© Открытка создана РИА НовостиРодственная открытка на День Военно-Морского Флота брату, крепкие слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Родственная открытка на День Военно-Морского Флота брату, крепкие слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиДружеская открытка на День ВМФ со стихами для друга, душевные поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Дружеская открытка на День ВМФ со стихами для друга, душевные поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиТрогательная открытка на День Военно-Морского Флота семье моряка, нежные слова верности и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Трогательная открытка на День Военно-Морского Флота семье моряка, нежные слова верности и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиПатриотическая открытка на День ВМФ России, торжественные слова и пожелания, поздравления защитникам
© Открытка создана РИА Новости
Патриотическая открытка на День ВМФ России, торжественные слова и пожелания, поздравления защитникам
© Открытка создана РИА НовостиДеловая открытка на День Военно-Морского Флота коллеге, профессиональные поздравления, слова поддержки и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Деловая открытка на День Военно-Морского Флота коллеге, профессиональные поздравления, слова поддержки и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиПарадная открытка на День ВМФ с личным составом, торжественные слова поздравления и пожелания экипажу
© Открытка создана РИА Новости
Парадная открытка на День ВМФ с личным составом, торжественные слова поздравления и пожелания экипажу
© Открытка создана РИА НовостиТрадиционная открытка на День Военно-Морского Флота, исторические слова гордости, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Традиционная открытка на День Военно-Морского Флота, исторические слова гордости, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиМужественная открытка на День ВМФ настоящему герою, сильные слова признания, пожелания и поздравления
© Открытка создана РИА Новости
Мужественная открытка на День ВМФ настоящему герою, сильные слова признания, пожелания и поздравления
© Открытка создана РИА НовостиБлагодарственная открытка на День Военно-Морского Флота, важные слова поздравления и пожелания мирного неба
© Открытка создана РИА Новости
Благодарственная открытка на День Военно-Морского Флота, важные слова поздравления и пожелания мирного неба
© Открытка создана РИА НовостиЭмоциональная открытка на День ВМФ "Встреча из похода", теплые слова любви, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Эмоциональная открытка на День ВМФ "Встреча из похода", теплые слова любви, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиТематическая открытка на День Военно-Морского Флота подводникам, серьезные поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Тематическая открытка на День Военно-Морского Флота подводникам, серьезные поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиБоевая открытка на День ВМФ морской пехоте, брутальные слова поздравления и пожелания черным беретам
© Открытка создана РИА Новости
Боевая открытка на День ВМФ морской пехоте, брутальные слова поздравления и пожелания черным беретам
© Открытка создана РИА НовостиВысотная открытка на День Военно-Морского Флота авиации, гордые слова поздравления, пожелания чистого неба
© Открытка создана РИА Новости
Высотная открытка на День Военно-Морского Флота авиации, гордые слова поздравления, пожелания чистого неба
© Открытка создана РИА НовостиСимволическая открытка на День ВМФ сыну, родительские слова напутствия, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Символическая открытка на День ВМФ сыну, родительские слова напутствия, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиГрафическая открытка на День Военно-Морского Флота
© Открытка создана РИА Новости
Графическая открытка на День Военно-Морского Флота
© Открытка создана РИА НовостиДушевная открытка на День ВМФ любимому супругу, личные слова поздравления и сокровенные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Душевная открытка на День ВМФ любимому супругу, личные слова поздравления и сокровенные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиКлассическая открытка на День Военно-Морского Флота, величественные слова гимна, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Классическая открытка на День Военно-Морского Флота, величественные слова гимна, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиРетро-открытка на День ВМФ старому другу, ностальгические слова воспоминаний, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Ретро-открытка на День ВМФ старому другу, ностальгические слова воспоминаний, поздравления и пожелания
Прикольные картинки с Днем ВМФ
Весёлые открытки с Днём ВМФ для поздравления друга, брата или коллеги с хорошим чувством юмора. Моряки и офицеры умеют не только нести службу с честью и мужеством, но и по-доброму смеяться над флотскими буднями. Смешные картинки с Днём ВМФ с добрым юмором про морскую жизнь, службу на корабле и флотские традиции.
© Открытка создана РИА НовостиПрикольная открытка на День ВМФ с котом, шуточные слова поздравления и пожелания хорошего настроения
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная открытка на День ВМФ с котом, шуточные слова поздравления и пожелания хорошего настроения
© Открытка создана РИА НовостиЮмористическая открытка на День Военно-Морского Флота с псом, забавные поздравления и пожелания успехов
© Открытка создана РИА Новости
Юмористическая открытка на День Военно-Морского Флота с псом, забавные поздравления и пожелания успехов
© Открытка создана РИА НовостиСмешная открытка на День ВМФ с чайкой, веселые слова поздравления и дружеские пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Смешная открытка на День ВМФ с чайкой, веселые слова поздравления и дружеские пожелания
© Открытка создана РИА НовостиЗабавная открытка на День Военно-Морского Флота с крабом, легкие слова напутствия, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Забавная открытка на День Военно-Морского Флота с крабом, легкие слова напутствия, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиПозитивная открытка на День ВМФ "Кот и мышь", добрые слова поздравления и бодрые пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Позитивная открытка на День ВМФ "Кот и мышь", добрые слова поздравления и бодрые пожелания
© Открытка создана РИА НовостиШуточная открытка на День Военно-Морского Флота, веселые поздравления, слова юмора и пожелания штиля
© Открытка создана РИА Новости
Шуточная открытка на День Военно-Морского Флота, веселые поздравления, слова юмора и пожелания штиля
© Открытка создана РИА НовостиВеселая открытка на День ВМФ с медведем, неформальные слова поздравления и пожелания отличного отдыха
© Открытка создана РИА Новости
Веселая открытка на День ВМФ с медведем, неформальные слова поздравления и пожелания отличного отдыха
© Открытка создана РИА НовостиКреативная открытка на День Военно-Морского Флота, забавные слова, поздравления и пожелания клева
© Открытка создана РИА Новости
Креативная открытка на День Военно-Морского Флота, забавные слова, поздравления и пожелания клева
© Открытка создана РИА НовостиЖизнерадостная открытка на День ВМФ с дельфином, яркие поздравления, слова позитива и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Жизнерадостная открытка на День ВМФ с дельфином, яркие поздравления, слова позитива и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиКомикс-открытка на День Военно-Морского Флота, шутливые слова поздравления и пожелания капитану
© Открытка создана РИА Новости
Комикс-открытка на День Военно-Морского Флота, шутливые слова поздравления и пожелания капитану
© Открытка создана РИА НовостиМультяшная открытка на День ВМФ с осьминогом, оригинальные поздравления, слова поддержки и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Мультяшная открытка на День ВМФ с осьминогом, оригинальные поздравления, слова поддержки и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиИроничная открытка на День Военно-Морского Флота, поздравления
© Открытка создана РИА Новости
Ироничная открытка на День Военно-Морского Флота, поздравления
© Открытка создана РИА НовостиДружелюбная открытка на День ВМФ с птицами, веселые слова поздравления и коллективные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Дружелюбная открытка на День ВМФ с птицами, веселые слова поздравления и коллективные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиШутливая открытка на День Военно-Морского Флота начальнику, царские слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Шутливая открытка на День Военно-Морского Флота начальнику, царские слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиОткрывающая открытка на День ВМФ для друзей, неформальные поздравления, слова расслабления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Открывающая открытка на День ВМФ для друзей, неформальные поздравления, слова расслабления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиДинамичная открытка на День Военно-Морского Флота
© Открытка создана РИА Новости
Динамичная открытка на День Военно-Морского Флота
© Открытка создана РИА НовостиПрикольная на День ВМФ с котом-радистом, оригинальные слова поздравления и пожелания связи
© Открытка создана РИА Новости
Прикольная на День ВМФ с котом-радистом, оригинальные слова поздравления и пожелания связи
© Открытка создана РИА НовостиМилая открытка на День Военно-Морского Флота с морским котиком, добрые поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Милая открытка на День Военно-Морского Флота с морским котиком, добрые поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиИнженерная открытка на День ВМФ с юмором, чертежные слова поздравления и конструктивные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Инженерная открытка на День ВМФ с юмором, чертежные слова поздравления и конструктивные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиПриключенческая открытка на День Военно-Морского Флота, суровые слова поздравления и пожелания медведю-боцману
© Открытка создана РИА Новости
Приключенческая открытка на День Военно-Морского Флота, суровые слова поздравления и пожелания медведю-боцману
© Открытка создана РИА НовостиЗабавная mini-открытка на День ВМФ, микроскопические слова поздравления и огромные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Забавная mini-открытка на День ВМФ, микроскопические слова поздравления и огромные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиДружелюбная открытка на День ВМФ с акулой, мирные слова поздравления и душевные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Дружелюбная открытка на День ВМФ с акулой, мирные слова поздравления и душевные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиОжидающая открытка на День Военно-Морского Флота с котом, радостные слова поздравления и пожелания встречи
© Открытка создана РИА Новости
Ожидающая открытка на День Военно-Морского Флота с котом, радостные слова поздравления и пожелания встречи
© Открытка создана РИА НовостиЗастольная открытка на День ВМФ с тостом от кота, крепкие поздравления, слова мужской дружбы и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Застольная открытка на День ВМФ с тостом от кота, крепкие поздравления, слова мужской дружбы и пожелания
Современные картинки с Днем ВМФ России
Берег, порт, флотилия, корабли и бескрайние волны — стильные открытки с Днем ВМФ отлично смотрятся в мессенджерах и социальных сетях. Отправьте картинку в соцсетях или мессенджерах и пусть ваше поздравление с Днем ВМФ России станет самым запоминающимся в этот праздничный июльский день.
© Открытка создана РИА НовостиСтильная открытка на День ВМФ в стиле киберпанк, современные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Стильная открытка на День ВМФ в стиле киберпанк, современные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиЛаконичная открытка на День Военно-Морского Флота хай-тек, строгие поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Лаконичная открытка на День Военно-Морского Флота хай-тек, строгие поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиЭлегантная открытка на День ВМФ в сумерках, изысканные слова поздравления и премиальные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Элегантная открытка на День ВМФ в сумерках, изысканные слова поздравления и премиальные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиМагическая открытка на День Военно-Морского Флота, светящиеся слова поздравления и неоновые пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Магическая открытка на День Военно-Морского Флота, светящиеся слова поздравления и неоновые пожелания
© Открытка создана РИА НовостиАрхитектурная открытка на День ВМФ, слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Архитектурная открытка на День ВМФ, слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиОткрытка на День Военно-Морского Флота, минималистичные поздравления, слова и сдержанные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Открытка на День Военно-Морского Флота, минималистичные поздравления, слова и сдержанные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиЦифровая открытка на День ВМФ с неоновым знаком, хай-тек поздравления, слова и футуристичные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Цифровая открытка на День ВМФ с неоновым знаком, хай-тек поздравления, слова и футуристичные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиАрктическая открытка на День Военно-Морского Флота, ледяные слова поздравления и теплые пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Арктическая открытка на День Военно-Морского Флота, ледяные слова поздравления и теплые пожелания
© Открытка создана РИА НовостиПремиум-открытка на День ВМФ из хрома, дизайнерские слова поздравления, пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Премиум-открытка на День ВМФ из хрома, дизайнерские слова поздравления, пожелания
© Открытка создана РИА НовостиЭстетичная открытка на День Военно-Морского Флота на рассвете, поэтичные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Эстетичная открытка на День Военно-Морского Флота на рассвете, поэтичные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиФутуристическая открытка на День ВМФ, передовые слова поздравления и технологичные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Футуристическая открытка на День ВМФ, передовые слова поздравления и технологичные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиМонохромная открытка на День Военно-Морского Флота, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Монохромная открытка на День Военно-Морского Флота, поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиАбстрактная открытка на День ВМФ "Вид сверху", завораживающие поздравления, слова и пожелания спокойной воды
© Открытка создана РИА Новости
Абстрактная открытка на День ВМФ "Вид сверху", завораживающие поздравления, слова и пожелания спокойной воды
© Открытка создана РИА НовостиВнутренняя открытка на День Военно-Морского Флота из рубки, профессиональные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Внутренняя открытка на День Военно-Морского Флота из рубки, профессиональные слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиГрафическая открытка на День ВМФ "Триколор", официальные поздравления, патриотичные слова и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Графическая открытка на День ВМФ "Триколор", официальные поздравления, патриотичные слова и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиСкрытная открытка на День Военно-Морского Флота с субмариной, глубокие слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Скрытная открытка на День Военно-Морского Флота с субмариной, глубокие слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиМинималистичная открытка на День ВМФ с золотом, изящные слова поздравления и элитные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Минималистичная открытка на День ВМФ с золотом, изящные слова поздравления и элитные пожелания
© Открытка создана РИА НовостиВоздушная открытка на День Военно-Морского Флота с вертолетом, надежные поздравления, слова защиты и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Воздушная открытка на День Военно-Морского Флота с вертолетом, надежные поздравления, слова защиты и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиСимволичная открытка на День ВМФ с морским узлом, крепкие слова поздравления и пожелания дружбы
© Открытка создана РИА Новости
Символичная открытка на День ВМФ с морским узлом, крепкие слова поздравления и пожелания дружбы
© Открытка создана РИА НовостиТрендовая открытка на День Военно-Морского Флота в стиле синтвейв, неоновые слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Трендовая открытка на День Военно-Морского Флота в стиле синтвейв, неоновые слова поздравления и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиИнженерная открытка на День ВМФ с приборами, точные поздравления, слова признательности и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Инженерная открытка на День ВМФ с приборами, точные поздравления, слова признательности и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиБазовая открытка на День Военно-Морского Флота с портом, надежные слова поздравления и пожелания безопасности
© Открытка создана РИА Новости
Базовая открытка на День Военно-Морского Флота с портом, надежные слова поздравления и пожелания безопасности
© Открытка создана РИА НовостиТекстурная открытка на День ВМФ из стали, суровые слова поздравления и крепкие мужские пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Текстурная открытка на День ВМФ из стали, суровые слова поздравления и крепкие мужские пожелания
© Открытка создана РИА НовостиНочная открытка на День Военно-Морского Флота под звездами, романтичные поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Ночная открытка на День Военно-Морского Флота под звездами, романтичные поздравления, слова и пожелания
© Открытка создана РИА НовостиПраздничная открытка на День ВМФ с грандиозным салютом, яркие слова поздравления и финальные пожелания
© Открытка создана РИА Новости
Праздничная открытка на День ВМФ с грандиозным салютом, яркие слова поздравления и финальные пожелания
Поздравления с Днем ВМФ своими словами
В День ВМФ поздравления с праздником звучат для тех, кто несет службу на кораблях и в составах флотилий, ветеранов, которые с доблестью служили Родине, студентов военно-морских учебных заведений а также тех, кто ждет моряков дома.
- С Днем ВМФ России! Пусть жизнь будет такой же широкой, как море, курс — таким же точным, как компас, а берег всегда встречает радостью и теплом. Флот — это сила и честь. Ты — настоящий!
- С Днем Военно-морского флота! Пусть каждый выход в море будет успешным, каждый курс — верным, а ветер всегда дует в нужную сторону. Ты выбрал путь, который требует настоящей смелости — и этот выбор заслуживает искреннего уважения.
- С Днем Военно-морского флота России! Флот — это не просто корабли и техника, это люди: матросы, капитаны, офицеры и адмиралы, которые с честью и мужеством несут службу на благо страны. Пусть каждый выход в море будет успешным, каждый курс — верным, а берег всегда встречает теплом. Семь футов под килем и попутного ветра!
- Поздравляю с праздником — с Днем ВМФ России! Ты — часть великого флота великой страны! Пусть дом всегда встречает теплом, родные ждут с нетерпением, а служба приносит радость и гордость.
- С Днем ВМФ! Пусть в твоей жизни волны будут поменьше, а служба — полегче. Семь футов под килем, якорь покрепче и побольше выходных на берегу!
- Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Рад служить рядом с таким человеком, как ты. Флот объединяет сильных — и ты тому подтверждение. Пусть служба приносит удовлетворение, а трудности только закаляют характер. С праздником, моряк!
- Дорогой ветеран ВМФ России, спасибо за годы доблестной службы, за верность, за моря и океаны, которые вы прошли на военных кораблях. Ваше мужество и защита Родины — это живая история флота. Здоровья вам, долголетия и тихих, спокойных дней на берегу.
День ВМФ в 2026 году: история и традиции праздника
25 июля 2025, 12:20