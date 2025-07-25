День ВМФ в 2025 году: история и традиции праздника

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. День Военно-морского флота в России – это не просто праздник для моряков и парад военных кораблей, но и важное событие для всей страны. В 2025 году день ВМФ отмечают 27 июля, история и традиции празднования в РФ, — в материале РИА Новости.

День ВМФ

День Военно-морского Флота (ВМФ) России является одним из самых значимых и торжественных праздников в стране. В 2025 году он будет отмечаться, как обычно, в последнее воскресенье июля. Это торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков.

"Значимость ВМФ для обороны страны трудно переоценить. Военно-морской флот обеспечивает защиту морских границ, участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также играет ключевую роль в стратегическом сдерживании потенциальных угроз. Современный российский флот оснащен передовыми технологиями и вооружением, что позволяет ему эффективно выполнять поставленные задачи", – отмечает Вадим Петров, председатель правления Ассоциации "Публичная дипломатия", член Российской делегации в UNESCO

По словам эксперта, день ВМФ имеет огромное значение для России, так как страна на протяжении веков славилась своими морскими традициями и мощным флотом. Российский флот всегда играл ключевую роль в защите государственных интересов и обеспечении безопасности страны. С момента основания Петром I в 1696 году, ВМФ России прошел долгий путь развития и модернизации, превратившись в одну из самых мощных военно-морских сил в мире.

Дата праздника

У этого праздника нет фиксированной даты – день ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля. В 2025 году торжество состоится 27 июля.

История

История праздника уходит корнями в советскую эпоху. День ВМФ был учрежден в 1939 году по указу Наркома обороны СССР Климента Ворошилова, однако традиции чествования моряков существовали задолго до этого.

"Впервые идея создания праздника, посвященного флоту, была предложена еще Петром Великим, который основал регулярный флот России в начале XVIII века. Петр I сам принимал активное участие в морских сражениях и считал флот важнейшим элементом государственной мощи. Россия – великая морская держава – а ВМФ оплот морского величия", – комментирует Вадим Петров.

Территория России омывается водами 12 морей и одного моря-озера. Они принадлежат к бассейнам трех океанов — Атлантического (Балтийское, Черное и Азовское), Северного Ледовитого (Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское) и Тихого (Берингово, Охотское и Японское). К области внутреннего стока относится Каспийское море-озеро. Площадь морской акватории России самая большая в мире – около 8,6 млн км2 (2,4% площади Мирового океана), около 3,9 млн км2 составляет шельф, 4,7 млн км2 – глубоководные области. Протяженность береговой линии российских морей составляет 60 985 км, в том числе побережья морей Северного Ледовитого океана – 39 940, Тихого океана – 17 740, Балтийского моря – 660, Азовского и Черного – 1185, Каспийского моря – 1460 км.

Традиции

Севастополь, Традиции празднования Дня ВМФ включают в себя множество мероприятий, которые проводятся по всей стране. Одним из центральных событий является военно-морской парад, который проходит в главных военно-морских базах России, таких как Санкт-Петербург Владивосток и другие. В параде участвуют боевые корабли, подводные лодки, авиация и морская пехота.

Вадим Петров поясняет, что история и традиции празднования Дня ВМФ включают в себя множество памятных событий. Например, в 1982 году в честь 300-летия российского флота был проведен грандиозный парад в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 2007 году, в год 300-летия Полтавской битвы, также прошли масштабные празднества с участием кораблей Балтийского флота.

Программа Дня ВМФ включает различные культурные и спортивные мероприятия. В городах проводятся концерты, выставки, показательные выступления морских пехотинцев и водолазов. В музеях можно увидеть экспозиции, посвященные истории флота и выдающимся морским сражениям. На площадях проходят народные гуляния, где все желающие могут принять участие в конкурсах и викторинах на морскую тематику.

Как отмечать

Празднование Дня ВМФ включает в себя разнообразные торжества. В этот день проводятся военно-морские парады, показательные выступления, демонстрации боевых возможностей флота, а также культурные и развлекательные программы для граждан. "День ВМФ – это не просто праздник для моряков, но и важное событие для всей страны. Это день уважения к истории и традициям флота, а также благодарности всем тем, кто служит на благо Родины. Празднование этого дня объединяет людей, наполняет их сердца патриотизмом и верой в светлое будущее страны", – отмечает Вадим Петров.

В разных регионах России проходят свои мероприятия, но основные торжества традиционно проводят в городах с базами ВМФ.

Член Президиума " Офицеров России ", военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Фатигаров рассказывает, что лично для него – это семейный праздник. "И дед, и отец, и брат отца были контр-адмиралами. Мы обязательно собирались всей семьей на даче, поднимали на флагштоке военно-морской флаг СССР", – говорит капитан.

Программа Дня ВМФ

Мурманске, Новороссийске, Планируется проведение масштабных военно-морских парадов в Санкт-Петербурге и других городах России. В рамках празднования будут организованы выставки, посвященные истории флота, а также различные культурные мероприятия. Ожидается участие не только российских кораблей, но и представителей военно-морских сил дружественных стран. "Самые масштабные празднования в этот день пройдут преимущественно в портовых городах страны: Санкт-Петербурге, Кронштадте Калининграде и других, – рассказывает Борис Соколов, руководитель визовой туристической компании Visasam.ru. – Вдоль набережных городов в это время проходят парады кораблей, различные представления с участием моряков и других представителей флота.

"По личному опыту нашей компании, в последние выходные июля идет повышенный наплыв туристов в Санкт-Петербург. Многих людей привлекает возможность посмотреть торжества в Санкт-Петербурге и расположенном недалеко от него Кронштадте, и одновременно теплая погода, которая в это время обычно стоит в городе и близлежащих окрестностях", – говорит эксперт.

Праздничный салют

Одним из самых ожидаемых моментов праздника является праздничный салют. Вечером небо над городами обычно озаряется яркими огнями фейерверков, создавая волшебную атмосферу и завершая торжественный день.

Поздравления