День моряка: когда отмечается и что за праздник

Морские перевозки обеспечивают большую часть мировой торговли, а за их бесперебойной работой стоят миллионы моряков. В их честь 25 июня отмечается международный профессиональный праздник — День моряка, учрежденный в 2010 году на конференции в Маниле. Почему выбрали именно эту дату, чем праздник отличается от Дня ВМФ и как его отмечают в России — в материале РИА Новости.

Дата: 25 июня

Статус: международный профессиональный праздник

Кого поздравляют: моряков гражданского и торгового флота

Кто учредил: государства-члены IMO на конференции в 25 июнямеждународный профессиональный праздникморяков гражданского и торгового флотагосударства-члены IMO на конференции в Маниле в 2010 году

Когда отмечается День моряка в 2026 году

День моряка — международный профессиональный праздник работников гражданского флота. Он посвящен людям, которые обеспечивают морские перевозки, работу торгового судоходства и безопасность навигации на мировых морских путях. Его отмечают члены экипажей торговых судов, сотрудники морских компаний, курсанты профильных учебных заведений и представители морского сообщества. Дата праздника остается неизменной из года в год. Выходным днем он не является, однако широко отмечается в профессиональной среде.

25 июня отмечается День моряка в 2026 году

Какого числа праздник

В 2026 году День моряка отмечается 25 июня, в четверг. Дата праздника была утверждена в 2010 году по решению государств — членов Международной морской организации . Конференция состоялась в Маниле и стала важным событием для мировой морской отрасли, поскольку на ней были обновлены международные стандарты подготовки и работы моряков.

Праздник получил фиксированную дату — 25 июня. Именно в этот день его отмечают представители морской отрасли во многих государствах, включая Россию

День моряка в России — официальный статус

В России дата 25 июня также получила широкое распространение среди работников гражданского флота, хотя официальным нерабочим днем не является.

В России существуют и другие профессиональные даты, связанные с морской сферой. Среди них — День Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, и День работников морского и речного флота, приходящийся на первое воскресенье июля.

История праздника и кто его учредил

История праздника связана с признанием особой роли моряков в мировой транспортной системе. В начале XXI века государства пришли к выводу, что специалисты гражданского флота заслуживают отдельной международной даты, посвященной их труду и профессиональным достижениям. Учреждение праздника стало инициативой Международной морской организации (IMO). Эта организация разрабатывает международные правила в области морской безопасности, подготовки экипажей и охраны окружающей среды, а также координирует сотрудничество стран в сфере судоходства.

Почему выбрали дату 25 июня

Выбор даты праздника напрямую связан с конференцией Международной морской организации, состоявшейся в Маниле 25 июня 2010 года. Именно тогда государства-участники одобрили Манильские поправки к Конвенции STCW (ПДНВ), которая определяет международные стандарты подготовки моряков.

Документ существенно обновил международные правила подготовки и аттестации моряков. Были пересмотрены требования к профессиональному обучению, медицинской пригодности, продолжительности рабочего времени и мерам безопасности. Отдельное внимание уделили противодействию пиратству и предотвращению мошенничества при выдаче квалификационных документов.

Конвенция STCW (ПДНВ) устанавливает единые мировые стандарты для членов экипажей и определяет требования к их образованию, профессиональной подготовке и состоянию здоровья.

Манильская конференция 2010 года и роль IMO

Официальной основой праздника стала резолюция № 19, принятая на конференции IMO в Маниле в 2010 году. Документ учредил Международный день моряка (Day of the Seafarer), который ежегодно отмечается 25 июня. В резолюции особо отмечался вклад моряков в развитие международной торговли, мировой экономики и современного общества. Участники конференции подчеркнули, что специалисты гражданского флота заслуживают отдельного профессионального праздника международного уровня.

IMO также обращает внимание на условия работы экипажей, которым приходится проводить месяцы в море и выполнять обязанности в непростых условиях. При этом именно морской транспорт обеспечивает основную часть мировых грузоперевозок, оставаясь одним из важнейших элементов глобальной экономики.

Кого поздравляют в День моряка

Главными героями Дня моряка являются представители гражданского флота, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров морским транспортом. Поздравления в этот день принимают моряки торговых судов, экипажи круизных лайнеров, танкеров, контейнеровозов, научных и специализированных судов.

К празднику причастны не только члены экипажей. Его отмечают сотрудники судоходных компаний, специалисты по морской логистике, навигации, транспортному праву и другие представители морского сообщества, чья работа связана с организацией судоходства.

При этом День моряка не следует путать с другими морскими профессиональными праздниками, поскольку он посвящен именно гражданскому судоходству и его специалистам.

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Как отмечают День моряка

Международный день моряка сопровождается образовательными, профессиональными и общественными мероприятиями. В профильных вузах и колледжах проходят лекции, открытые занятия и встречи с ветеранами морской отрасли.

Судоходные компании и профессиональные объединения проводят награждения сотрудников, отмечая их вклад в развитие морского транспорта. Популярными остаются фотовыставки и тематические экспозиции, посвященные жизни и работе экипажей.

Праздничную программу часто дополняют концерты, кинопоказы и встречи с представителями морских профессий.

Значительная часть мероприятий посвящена актуальным вопросам морской отрасли. Среди них — безопасность навигации, экологическая ответственность, борьба с пиратством и развитие современных стандартов подготовки моряков. Тематику ежегодно определяет Международная морская организация.

Праздник объединяет не только представителей морских профессий, но и их родных и близких. День моряка нередко становится поводом для семейных встреч, общественных мероприятий и совместных акций, подчеркивающих значимость труда людей, работающих в море.

Поздравления моряков

В честь Дня моряка принято поздравлять представителей морских профессий теплыми словами, открытками и сообщениями. Благодаря цифровым технологиям поздравления часто отправляют через мессенджеры, электронную почту и социальные сети.

Среди популярных подарков — сувениры с морской символикой, книги о флоте и путешествиях, а также полезные вещи для работы и повседневной жизни. Особую ценность имеют подарки, связанные с личной историей моряка или его профессиональным опытом.

В этот день обычно желают безопасного плавания, благополучия, надежных товарищей по экипажу и счастливого возвращения домой. Не менее важны искренние слова благодарности за труд, без которого невозможно представить современное мировое судоходство.

Интересные факты про моряков

Более 80–90% мировой торговли проходит по морю. Несмотря на развитие авиационного и автомобильного транспорта, именно морские суда перевозят основную массу международных грузов. Моряки обеспечивают доставку топлива, продовольствия, техники, одежды и множества других товаров между странами и континентами.

Приведем и другие интересные факты, касающиеся моряков и Дня моряка.

Профессия моряка остается одной из самых международных. Экипажи современных судов нередко формируются из граждан разных государств. На одном корабле могут работать представители нескольких национальностей, которым приходится взаимодействовать на протяжении длительных рейсов.

Экипажи современных судов нередко формируются из граждан разных государств. На одном корабле могут работать представители нескольких национальностей, которым приходится взаимодействовать на протяжении длительных рейсов. Альбатрос считался птицей удачи. На протяжении веков среди моряков существовало поверье, что альбатрос приносит благополучие в плавании. Убийство этой птицы считалось плохой приметой и, по морским суевериям, могло навлечь на судно несчастья.

На протяжении веков среди моряков существовало поверье, что альбатрос приносит благополучие в плавании. Убийство этой птицы считалось плохой приметой и, по морским суевериям, могло навлечь на судно несчастья. Многие морские суеверия живы до сих пор. Даже в эпоху современных технологий многие моряки продолжают уважительно относиться к старым традициям и обычаям. Такие поверья считаются частью морской культуры и профессионального наследия.

Даже в эпоху современных технологий многие моряки продолжают уважительно относиться к старым традициям и обычаям. Такие поверья считаются частью морской культуры и профессионального наследия. Свист на палубе считался опасным. По одной из версий, моряки верили, что свист способен вызвать сильный ветер или шторм. По другой — свист мог быть похож на сигналы боцмана и создавать путаницу во время работы экипажа. В некоторых культурах свист разрешали во время штиля, но запрещали при попутном ветре.

По одной из версий, моряки верили, что свист способен вызвать сильный ветер или шторм. По другой — свист мог быть похож на сигналы боцмана и создавать путаницу во время работы экипажа. В некоторых культурах свист разрешали во время штиля, но запрещали при попутном ветре. Существовала традиция торжественного "крещения" судна. Перед первым выходом корабля в море в разных странах проводили особые церемонии на удачу. Современный обычай разбивать бутылку шампанского о борт нового судна считается продолжением этих старинных морских традиций.

Перед первым выходом корабля в море в разных странах проводили особые церемонии на удачу. Современный обычай разбивать бутылку шампанского о борт нового судна считается продолжением этих старинных морских традиций. Моряки участвуют в защите окружающей среды. Экипажи судов обязаны соблюдать международные экологические требования, контролировать обращение с отходами и предотвращать загрязнение морской среды во время эксплуатации судна.

Экипажи судов обязаны соблюдать международные экологические требования, контролировать обращение с отходами и предотвращать загрязнение морской среды во время эксплуатации судна. Навигация стала высокотехнологичной, но традиционные знания по-прежнему важны. Сегодня моряки используют спутниковые системы, электронные карты и автоматизированные средства управления движением. Однако основы навигации, работы с картами и ориентирования остаются важной частью профессиональной подготовки.

Вопросы и ответы

Когда День моряка в России?

День моряка отмечают ежегодно 25 июня. В России дата совпадает с международной, но праздник не считается государственным выходным днем.

Кто учредил День моряка?

Праздник учредили государства-члены Международной морской организации на дипломатической конференции в Маниле. Основанием стала резолюция № 19, принятая вместе с пересмотром Конвенции ПДНВ.

День моряка и День ВМФ — это одно и то же?

Нет, это разные праздники. День моряка посвящен гражданскому и торговому флоту, а День ВМФ связан с военными моряками и российским военно-морским флотом.

Как отмечают День моряка в России?

Обычно проводят торжественные мероприятия, лекции, фотовыставки, встречи в профильных вузах и учреждениях, а также публикуют поздравления и тематические материалы. Формат чаще профессионально-просветительский, чем массово-развлекательный.