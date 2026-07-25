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Песков: с учетом позиции Киева заморозка конфликта на Украине невозможна - РИА Новости, 25.07.2026
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20:25 25.07.2026 (обновлено: 20:37 25.07.2026)
Песков: с учетом позиции Киева заморозка конфликта на Украине невозможна

Песков: заморозка конфликта на Украине невозможна из-за позиции Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков заявил, что с учетом позиции Киева заморозка конфликта невозможна.
  • Так он прокомментировал предложение Токаева остановить боевые действия и вернуться к договоренностям, достигнутым в 2022 году в Стамбуле.
  • В Кремле добавили, что все может закончиться до конца суток, если украинские власти примут соответствующие решения.
ОМСК, 25 июл — РИА Новости. С учетом позиции Киева заморозка конфликта на Украине невозможна, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Ранее президент соседней страны на встрече в Омске с Владимиром Путиным предложил остановить боевые действия и вернуться к договоренностям, достигнутым в 2022 году в Стамбуле.
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"Как таковая заморозка невозможна", — подчеркнул Песков.
По его словам, условия для остановки боевых действий понятные: все может закончиться до конца суток, если Киев примет соответствующие решения.
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Песков добавил, что Путин отреагировал на предложение Токаева заморозить конфликт, подробно рассказав ему о ходе СВО.
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"Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей", — отметил спикер Кремля.

Российский лидер на июньском совещании с членами правительства назвал четыре принципа, на которых Москва готова к урегулированию конфликта: договоренности, достигнутые в Стамбуле, модальности, обсуждавшиеся в Анкоридже, реалии на земле, а также принципы, изложенные в 2024 году в ходе выступления в Министерстве иностранных дел.
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