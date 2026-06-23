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Путин назвал четыре основы для переговоров с Украиной - РИА Новости, 23.06.2026
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18:09 23.06.2026 (обновлено: 19:47 23.06.2026)
Путин назвал четыре основы для переговоров с Украиной

Путин рассказал, на каких принципах Россия готова к переговорам с Украиной

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент России Владимир Путин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на основе стамбульских договоренностей.
  • Украина теряет территории, а Россия продолжит двигаться вперед с опорой на достижения военных.
  • Террористические выпады ВСУ не повлияют на события на фронте.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
«
"На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел", — отметил он.
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Вместе с тем президент подчеркнул, что ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжит двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных.
«

"Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", — добавил Путин.

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Весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.
На выступлении в МИД в 2024-м Путин назвал условия для завершения украинского конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.
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