Путин назвал четыре основы для переговоров с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом на основе стамбульских договоренностей.
- Украина теряет территории, а Россия продолжит двигаться вперед с опорой на достижения военных.
- Террористические выпады ВСУ не повлияют на события на фронте.
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
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"На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. А также принципов, изложенных мной пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел", — отметил он.
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"Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения", — добавил Путин.
ВСУ бьют, чтобы создать впечатление о якобы сильных переговорных позициях, пояснил президент. Киевский режим можно охарактеризовать только как неонацистский.
Весной 2022 года в Стамбуле был парафирован проект мирного договора между Россией и Украиной, согласованный во время очных встреч делегаций двух сторон.
На выступлении в МИД в 2024-м Путин назвал условия для завершения украинского конфликта: Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от планов вступить в НАТО.