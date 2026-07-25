Рейтинг@Mail.ru
Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и развитие сотрудничества - РИА Новости, 25.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:19 25.07.2026 (обновлено: 17:09 25.07.2026)
Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и развитие сотрудничества

Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и сотрудничество Москвы и Астаны

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин и Токаев провели переговоры на форуме межрегионального сотрудничества в Омске и обсудили ситуацию на Украине.
  • Казахстанский лидер предложил вернуться к договоренностям, достигнутым в 2022 году в Стамбуле.
  • Президенты также обсудили взаимодействие Москвы и Астаны и отметили успешное развитие отношений.
  • Товарооборот за пять месяцев этого года вырос на четыре процента и составил почти 29 миллиардов долларов.
ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры на форуме межрегионального сотрудничества в Омске и обсудили ситуацию на Украине.
«
"Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира", — заявил лидер соседней страны.
Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации, связанной с кризисом вокруг Украины. Глава Казахстана добавил, что получает много сигналов из Европы и США, касающихся конфликта.
Также президенты обсудили взаимодействие Москвы и Астаны. Российский лидер отметил, что они активно сотрудничают на международной арене. Товарооборот за пять месяцев этого года вырос на четыре процента и составил почти 29 миллиардов долларов.
«

"Отношения наши развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер", — сказал Путин.

Он предложил коллеге сверить часы по работе двух стран в ОДКБ и ЕАЭС.
Токаев же подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией.
На встрече Путин также рассказал об особом значении Омска для семьи лидера соседнего государства.
«
"Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича", — напомнил он.
Затем президенты приняли участие в пленарном заседании форума. На нем Путин отметил, что Россия и Казахстан идут в авангарде с точки зрения реализации проектов в рамках ЕАЭС.
«
"Форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", — пояснил он.
По его словам, Москва и Астана успешно сотрудничают в рамках создания международного коридора Север — Юг. Поставки по нему выросли за пять месяцев этого года на десять процентов.
Путин назвал обширными перспективы взаимодействия двух стран во всех сферах. В том числе они планируют расширять географию беспилотных грузоперевозок, сеть трансграничных трасс и судоходное сообщение. Планируется запуск прямого авиарейса Оренбург — Алма-Ата.
XXII Форум межрегионального сотрудничества Москвы и Астаны проходит в Омске 24-25 июля. По его итогам лидеры подпишут пакет соглашений.
Здание Министерства иностранных дел Казахстана - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
МИД Казахстана назвал атаки на суда КТК посягательством на интересы страны
19 июля, 17:52
 
КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевОмскВооруженные силы УкраиныЕвразийский экономический союзУкраинаОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала