Путин и Токаев обсудили ситуацию на Украине и развитие сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин и Токаев провели переговоры на форуме межрегионального сотрудничества в Омске и обсудили ситуацию на Украине.

Казахстанский лидер предложил вернуться к договоренностям, достигнутым в 2022 году в Стамбуле.

Президенты также обсудили взаимодействие Москвы и Астаны и отметили успешное развитие отношений.

Товарооборот за пять месяцев этого года вырос на четыре процента и составил почти 29 миллиардов долларов.

ОМСК, 25 июл — РИА Новости. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели переговоры на форуме межрегионального сотрудничества в Омске и обсудили ситуацию на Украине.

« "Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты . Естественно, под гарантии великих держав, включая Россию. И дальше двигаться в сторону долгожданного мира", — заявил лидер соседней страны.

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Путин пообещал в деталях проинформировать Токаева о ситуации, связанной с кризисом вокруг Украины. Глава Казахстана добавил, что получает много сигналов из Европы и США, касающихся конфликта.

Также президенты обсудили взаимодействие Москвы и Астаны. Российский лидер отметил, что они активно сотрудничают на международной арене. Товарооборот за пять месяцев этого года вырос на четыре процента и составил почти 29 миллиардов долларов.

« "Отношения наши развиваются успешно. Они действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер", — сказал Путин.

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Он предложил коллеге сверить часы по работе двух стран в ОДКБ и ЕАЭС.

Токаев же подчеркнул, что Казахстан привержен стратегическому сотрудничеству и союзническим отношениям с Россией.

На встрече Путин также рассказал об особом значении Омска для семьи лидера соседнего государства.

« "Здесь после тяжелого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича", — напомнил он.

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Затем президенты приняли участие в пленарном заседании форума. На нем Путин отметил, что Россия и Казахстан идут в авангарде с точки зрения реализации проектов в рамках ЕАЭС.

« "Форум регионов посвящен крайне актуальной теме: взаимодействию России и Казахстана в формировании глобальной транспортно-логистической экосистемы. Потенциал для совместной работы здесь по-настоящему безграничен", — пояснил он.

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По его словам, Москва и Астана успешно сотрудничают в рамках создания международного коридора Север — Юг. Поставки по нему выросли за пять месяцев этого года на десять процентов.

Путин назвал обширными перспективы взаимодействия двух стран во всех сферах. В том числе они планируют расширять географию беспилотных грузоперевозок, сеть трансграничных трасс и судоходное сообщение. Планируется запуск прямого авиарейса Оренбург — Алма-Ата.