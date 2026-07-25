Число погибших при атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке увеличилось до 12

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жертвами удара ВСУ по турбазе в Кирилловке стали 12 человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка.

Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка.

Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка.

Среди жертв четверо несовершеннолетних. С семьями погибших работают сотрудники оперативных служб и психологи. Медики делают все возможное для спасения раненых, добавил губернатор. Он объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.