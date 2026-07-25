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Число погибших при атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке увеличилось до 12 - РИА Новости, 25.07.2026
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17:58 25.07.2026 (обновлено: 18:10 25.07.2026)
Число погибших при атаке ВСУ на турбазу в Кирилловке увеличилось до 12

Число погибших при атаке ВСУ на турбазу в Запорожской области выросло до 12

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жертвами удара ВСУ по турбазе в Кирилловке стали 12 человек, среди них четверо детей.
  • Балицкий объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.
  • Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Жертвами удара ВСУ по турбазе в Кирилловке стали 12 человек, сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.
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"В результате бесчеловечной атаки пострадали 19 мирных жителей, 12 погибли. Из-под завалов удалось спасти двух человек, в том числе одного ребенка", — написал он на платформе "Макс".
© Фото : Следком/MAX

Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка.

Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области

Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка.

© Фото : Следком/MAX
1 из 2
© Фото : Следком/MAX

Работа экстренных служб на месте удара.

Работа экстренных служб на месте атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка в Запорожской области

Работа экстренных служб на месте удара.

© Фото : Следком/MAX
2 из 2

Последствия атаки ВСУ на базу отдыха в поселке Кирилловка.

© Фото : Следком/MAX
1 из 2

Работа экстренных служб на месте удара.

© Фото : Следком/MAX
2 из 2
Среди жертв четверо несовершеннолетних. С семьями погибших работают сотрудники оперативных служб и психологи. Медики делают все возможное для спасения раненых, добавил губернатор. Он объявил 26 июля днем траура в Запорожской области.
ВСУ нанесли удар по базе отдыха в поселке Кирилловка минувшей ночью. Глава региона отметил, что противник видел и понимал, куда бьет, но все равно целенаправленно атаковал мирных жителей.
В свою очередь, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал случившееся военным преступлением, которое новый главком ВСУ Михаил Драпатый уже может записать на свой счет.
Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийМихаил ДрапатыйРодион МирошникЗапорожская областьРоссияПроисшествия
 
 
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