США атаковали танкер со сжиженным газом в Оманском заливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы США нанесли удар по танкеру, перевозившему сжиженный углеводородный газ в Оманском заливе, сообщил иранский вещатель.
- Как утверждается, военные полагали, что он перевозит иранский газ.
- В результате удара погибли два члена экипажа, добавила гостелерадиокомпания.
ТЕГЕРАН, 24 июл — РИА Новости. Американские военные ударили по танкеру, перевозившему сжиженный углеводородный газ в Оманском заливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Сегодня вечером армия США, полагая, что перевозивший СУГ танкер, который пытался войти в региональные воды со стороны Оманского залива, намеревался перевозить иранский газ, запустила по нему две ракеты и остановила его", — передает вещатель слова осведомленного источника.
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Как отмечается, при атаке погибли два члена экипажа.
Соединенные Штаты возобновили удары по ИРИ в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Дональд Трамп накануне заявил, что близок к принятию решения о массированном ударе по Ирану. А днем ранее газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения, рассматривая вопрос о расширении конфликта с исламской республикой.
До этого портал Axios передавал, что посредники представили США предложение о десятидневном прекращении огня. Как сообщали источники, Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем там готовятся к возможному провалу переговоров и наращивают присутствие в регионе.