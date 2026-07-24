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США атаковали танкер со сжиженным газом в Оманском заливе - РИА Новости, 24.07.2026
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22:16 24.07.2026 (обновлено: 22:44 24.07.2026)
США атаковали танкер со сжиженным газом в Оманском заливе

IRIB: при атаке США на танкер с СУГ в Оманском заливе погибли два члена экипажа

© AP Photo / Ivan ValenciaТанкер
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Танкер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы США нанесли удар по танкеру, перевозившему сжиженный углеводородный газ в Оманском заливе, сообщил иранский вещатель.
  • Как утверждается, военные полагали, что он перевозит иранский газ.
  • В результате удара погибли два члена экипажа, добавила гостелерадиокомпания.
ТЕГЕРАН, 24 июл — РИА Новости. Американские военные ударили по танкеру, перевозившему сжиженный углеводородный газ в Оманском заливе, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.
"Сегодня вечером армия США, полагая, что перевозивший СУГ танкер, который пытался войти в региональные воды со стороны Оманского залива, намеревался перевозить иранский газ, запустила по нему две ракеты и остановила его", — передает вещатель слова осведомленного источника.
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Как отмечается, при атаке погибли два члена экипажа.
Соединенные Штаты возобновили удары по ИРИ в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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До этого портал Axios передавал, что посредники представили США предложение о десятидневном прекращении огня. Как сообщали источники, Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем там готовятся к возможному провалу переговоров и наращивают присутствие в регионе.
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В миреСШАИранОманский заливДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаВооруженные силы США
 
 
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