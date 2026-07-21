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Посредники представили США и Ирану предложение о перемирии, сообщил Axios - РИА Новости, 21.07.2026
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04:57 21.07.2026 (обновлено: 09:00 21.07.2026)
Посредники представили США и Ирану предложение о перемирии, сообщил Axios

Axios: посредники передали США и Ирану предложение о десятидневном перемирии

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники передали США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, пишет портал Axios.
  • Оно предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.
  • Администрация Трампа уже изучает его и одновременно готовится к возможному провалу переговоров.
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
"Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня", — говорится в публикации.
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По данным СМИ, оно предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.
Администрация Дональда Трампа уже изучает предложение. На этом фоне Белый дом призвал Израиль избегать шагов, которые могли бы помешать дипломатическому урегулированию, рассказали СМИ неназванные американские чиновники.
"Однако одновременно Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров. В последние дни ВС США перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, сосредоточив силы, необходимые для серьезной эскалации", — отмечается в статье.
По данным израильских источников портала, силы ЦАХАЛ все же привели в состояние повышенной готовности. В Тель-Авиве ожидают возможного расширения конфликта до полномасштабной кампании в течение нескольких дней.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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