Посредники представили США и Ирану предложение о перемирии, сообщил Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посредники передали США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, пишет портал Axios.
- Оно предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.
- Администрация Трампа уже изучает его и одновременно готовится к возможному провалу переговоров.
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
По данным СМИ, оно предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.
Администрация Дональда Трампа уже изучает предложение. На этом фоне Белый дом призвал Израиль избегать шагов, которые могли бы помешать дипломатическому урегулированию, рассказали СМИ неназванные американские чиновники.
"Однако одновременно Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров. В последние дни ВС США перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, сосредоточив силы, необходимые для серьезной эскалации", — отмечается в статье.
По данным израильских источников портала, силы ЦАХАЛ все же привели в состояние повышенной готовности. В Тель-Авиве ожидают возможного расширения конфликта до полномасштабной кампании в течение нескольких дней.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.