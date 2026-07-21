Посредники представили США и Ирану предложение о перемирии, сообщил Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ Посредники передали США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня, пишет портал Axios.

Оно предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.

Администрация Трампа уже изучает его и одновременно готовится к возможному провалу переговоров.

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии, пишет портал . Посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о перемирии, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

"Катар, Египет Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня", — говорится в публикации.

По данным СМИ, оно предусматривает остановку боевых действий, возобновление движения через Ормузский пролив и предоставление Вашингтону и Тегерану возможности спасти меморандум о взаимопонимании.

Администрация Дональда Трампа уже изучает предложение. На этом фоне Белый дом призвал Израиль избегать шагов, которые могли бы помешать дипломатическому урегулированию, рассказали СМИ неназванные американские чиновники.

"Однако одновременно Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров. В последние дни ВС США перебросили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, сосредоточив силы, необходимые для серьезной эскалации", — отмечается в статье.

По данным израильских источников портала, силы ЦАХАЛ все же привели в состояние повышенной готовности. В Тель-Авиве ожидают возможного расширения конфликта до полномасштабной кампании в течение нескольких дней.