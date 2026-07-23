СМИ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы предоставить президенту Трампу более широкие возможности для силового ответа Ирану.
- За прошедшую неделю в регион с американских баз были переброшены силы специальных операций США, а эскадрильи истребителей размещены на базах по всему Ближнему Востоку.
- Более 150 медицинских работников прибыли в региональный медицинский центр в Ландштуле, Германия.
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения, чтобы предоставить президенту Трампу более широкие возможности для силового ответа на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном,", — говорится в публикации.
Издание утверждает, что за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций и разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку. При этом находящиеся в Британии бомбардировщики В-1 якобы готовят к участию в масштабных боевых операциях.
По словам одного из чиновников, в главный госпиталь в Германии, где проходят лечение военные, получившие ранения на Ближнем Востоке, прибыли более 150 медработников.
Ранее портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.
В ночь на 8 июля США возобновили удары по ИРИ, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.