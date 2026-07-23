СМИ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ Соединенные Штаты наращивают свое военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы предоставить президенту Трампу более широкие возможности для силового ответа Ирану.

За прошедшую неделю в регион с американских баз были переброшены силы специальных операций США, а эскадрильи истребителей размещены на базах по всему Ближнему Востоку.

Более 150 медицинских работников прибыли в региональный медицинский центр в Ландштуле, Германия.

ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, утверждает газета США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения, чтобы предоставить президенту Трампу более широкие возможности для силового ответа на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с Ираном ,", — говорится в публикации.

Издание утверждает, что за прошедшую неделю Вашингтон перебросил в регион силы специальных операций и разместил эскадрильи истребителей на базах по всему Ближнему Востоку. При этом находящиеся в Британии бомбардировщики В-1 якобы готовят к участию в масштабных боевых операциях.

По словам одного из чиновников, в главный госпиталь в Германии, где проходят лечение военные, получившие ранения на Ближнем Востоке, прибыли более 150 медработников.

Ранее портал Axios передал, что посредники представили Вашингтону предложение о десятидневном прекращении огня. Источники сообщают, что Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем Вашингтон готовится к возможному провалу переговоров и наращивает присутствие в регионе.