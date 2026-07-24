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Часть атакованных ВСУ складов Wildberries удалось сохранить, заявила Ким - РИА Новости, 24.07.2026
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09:53 24.07.2026 (обновлено: 10:53 24.07.2026)
Часть атакованных ВСУ складов Wildberries удалось сохранить, заявила Ким

Ким: часть атакованных ночью складов Wildberries удалось сохранить

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Wildberries
Вывеска Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Склады Wildberries в Петербурге, Ленобласти и Симферополе подверглись атаке, заявила Ким.
  • Часть площадей и товаров компании удалось сохранить.
  • Сейчас идет работа по устранению последствий ударов.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Часть складов Wildberries, попавших под удары ВСУ минувшей ночью, удалось сохранить, сообщила глава компании Татьяна Ким.
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"Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить", — написала она в Telegram.

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Ким подчеркнула, что со всех складов оперативно эвакуировали сотрудников. Сейчас идет работа по устранению последствий ударов.
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"Все наши усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров", — добавила глава компании.

В пресс-службе RWB рассказали РИА Новости, что пострадавших на объектах Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленобласти из-за атак ВСУ нет.
Ранее губернатор Александр Дрозденко сообщил, что при ночном налете дронов ВСУ на Ленобласть три человека получили ранения. Также он отметил, что всего над регионом сбили 59 беспилотников противника.
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