При ударе БПЛА по складу Wildberries в Ленобласти пострадали три человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека пострадали при ударе БПЛА по складу Wildberries в Ленинградской области.
- На месте попадания произошло возгорание.
- Также обрушился склад птицефабрики "Северная", пострадавших нет.
- Всего над регионом сбили 59 беспилотников противника.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Три человека получили ранения при ударе беспилотников по складу Wildberries в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
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"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека", — написал он на платформе "Макс".
Раненых доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Глава региона добавил, что при попадании дронов обрушился склад птицефабрики "Северная", пострадавших нет. Также он отметил, что всего над регионом сбили 59 беспилотников противника.
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