Рейтинг@Mail.ru
При ударе БПЛА по складу Wildberries в Ленобласти пострадали три человека - РИА Новости, 24.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 24.07.2026 (обновлено: 09:15 24.07.2026)
При ударе БПЛА по складу Wildberries в Ленобласти пострадали три человека

При ударе БПЛА по складу Wildberries в Ленобласти ранены три человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер скорой помощи
Фельдшер скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека пострадали при ударе БПЛА по складу Wildberries в Ленинградской области.
  • На месте попадания произошло возгорание.
  • Также обрушился склад птицефабрики "Северная", пострадавших нет.
  • Всего над регионом сбили 59 беспилотников противника.
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Три человека получили ранения при ударе беспилотников по складу Wildberries в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«

"В результате попадания БПЛА произошло возгорание на складах компании Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пострадали три человека", — написал он на платформе "Макс".

Раненых доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.
Глава региона добавил, что при попадании дронов обрушился склад птицефабрики "Северная", пострадавших нет. Также он отметил, что всего над регионом сбили 59 беспилотников противника.
Следственный комитет России возбудил дело о теракте.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр ДрозденкоВайлдберриз (Wildberries)Ленинградская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала