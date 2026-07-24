Неймар ответил на критику из-за участия в покерном турнире

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неймар пропустил матч Южноамериканского кубка против венесуэльского клуба "Универсидад Сентраль".
- В день матча появились кадры, на которых Неймар принимает участие в покерном турнире в Сан-Паулу, что вызвало критику в его адрес.
- Неймар призвал подобных критиков заняться собственной жизнью
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Выступающий за "Сантос" лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар ответил людям, которые критикуют его увлечение покером, и призвал их заняться собственной жизнью.
Ранее Неймар пропустил выездной матч Южноамериканского кубка против венесуэльского клуба "Универсидад Сентраль" (4:1). В "Сантосе" заявили, что посчитали нужным дать форварду больше времени для восстановления формы. Позднее в СМИ распространились кадры, на которых Неймар в день матча принимает участие в покерном турнире в Сан-Паулу.
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"Я здесь, в зале, готовлюсь ко второй тренировке. Вспомнил, что в мой выходной многие говорили о том, что я играл в покер. Утром я работал в зале, пропустил матч и вернулся к тренировкам. У меня был выходной, а они продолжают говорить. Я могу продолжать тренировки или вы будете и далее меня критиковать? Занимайтесь своей жизнью", - заявил Неймар на видео, которое опубликовал в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Сборная Бразилии 6 июля в Нью-Йорке со счетом 1:2 проиграла команде Норвегии в матче 1/8 финала чемпионата мира. Этот матч стал для Неймара 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После завершения игры Неймар не смог сдержать слез и объявил о завершении карьеры в сборной.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".
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