Неймар ответил на критику из-за участия в покерном турнире

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"Я здесь, в зале, готовлюсь ко второй тренировке. Вспомнил, что в мой выходной многие говорили о том, что я играл в покер. Утром я работал в зале, пропустил матч и вернулся к тренировкам. У меня был выходной, а они продолжают говорить. Я могу продолжать тренировки или вы будете и далее меня критиковать? Занимайтесь своей жизнью", - заявил Неймар на видео, которое опубликовал в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).