Модная Анапа. Как курорт стал хитом летнего сезона в России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Самый детский курорт России этим летом — настоящий хит сезона. В Анапу вернулись те, кто в прошлом году провел каникулы в других местах из-за непростой экологической обстановки. Сколько стоит отдых в августе и чем заняться в городе после похода на пляж — в материале РИА Новости.

Черноморский хит

Широкие песчаные пляжи, пологий вход в море, самое большое в стране количество отелей с системой "все включено", разнообразные развлечения позволили Анапе вернуть туристов, выбравших в прошлом году другие места отдыха из-за экологических проблем на побережье после крушения танкеров в Керченском проливе.

© Shutterstock/FOTODOM / Dark_Side Городской пляж в Анапе © Shutterstock/FOTODOM / Dark_Side Городской пляж в Анапе

Более того, спрос на Анапу удвоился по сравнению с прошлым годом, рассказывают в АТОР. Рост интереса на 129 процентов фиксируют в "Русском экспрессе". В пресс-службе национального туроператора "Алеан" отмечают, что количество бронирований на июль и август по сравнению с прошлогодним периодом увеличилось на 36 процентов.

С одной стороны, на росте показателей сказывается эффект низкой базы — неудачный прошлогодний сезон. С другой — на курорт поехали путешественники, запланировавшие отдых в Сочи и Абхазии, а затем поменявшие локацию из-за замены авиабилетов на железнодорожные. Кроме того, приехали часть поклонников Крыма.

"Некоторые туристы, планировавшие отдых на полуострове, переориентировалась на Анапу. Однако массового перетока не наблюдается — это совершенно разные форматы отдыха. Любители Южного берега Крыма вряд ли заменят его материковым курортом, — объясняет Сергей Васин, руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let’s Fly (входит в ГК "Слетать.ру"). — Переориентация возможна для тех, кто выбрал западное или восточное побережье полуострова, где тоже песчаные пляжи и степной климат, схожий с анапским".

В итоге в этом году Анапа стала самым популярным курортом в Краснодарском крае, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Геленджик, Кабардинка, Джанхот также пользуются высоким спросом, интерес к ним вырос на 15% по сравнению с летним сезоном 2025-го, добавил он.

"Повторить рекордный 2024 год с 5,5 миллиона гостей Анапе пока не удастся, но показатель в 3,7 и даже четыре миллиона в этом году выглядит вполне реальным. Такой результат почти вдвое превысит итоги сезона 2025-го, когда на курорте отдохнули 2,5 миллиона отпускников", — отмечают в АТОР.

Пляжи открыты

В преддверии летнего сезона туристы сомневались, можно ли безопасно купаться в море. Опасения оказались напрасны: сейчас 89 пляжей получили от Роспотребнадзора разрешение на открытие. Еще 12 проходят экспертизу.

Пляжи курорта протяженностью более 40 километров. Есть песчаные, но чаще — мелкая галька. Почти везде пологий вход в воду, и это идеальный вариант для отдыха с детьми. Приезжающие в пансионаты и детские лагеря купаются в той части моря, которая проходит вдоль Пионерского проспекта. Там — песчаные дюны от технополиса "Эра" до поселка Витязево.

Помимо общественных пляжей, есть и платные — с бассейнами, кафе, красивой территорией.

"Возвращению туристов на курорт способствует в том числе нормализация ситуации с пляжной инфраструктурой. Сейчас открыта прибрежная полоса от Лечебного пляжа Анапы до Витязево, что делает отдых комфортным и безопасным", — подтверждают в "Алеан".

"Все включено" по хорошей цене

Здесь больше всего в стране отелей, работающих по системе "все включено". Привычный для Турции формат прижился на российском курорте. Такой вид сервиса особенно важен для семей с детьми. Здесь же есть большие комплексы с водными горками, анимацией и питанием, адаптированным для маленьких гостей.

© Shutterstock/FOTODOM / Vladimir Usharov Набережная в Анапе © Shutterstock/FOTODOM / Vladimir Usharov Набережная в Анапе

Стоимость такого отдыха начинается от 88 тысяч рублей в неделю на семью из трех человек.

Разместиться на курорте можно, заплатив разные суммы. Так, ночь в комнате в гостевом доме экономсегмента — от полутора тысяч рублей в сутки, рассказывают в "Алеан". Платеж удваивается, если хочется больше комфорта: номер в трехзвездочном отеле — от 3,2 тысячи рублей в сутки, в "четверке" — от шести, в "пятерке" — от 17,8 тысячи рублей.

Развлечения в Анапе

Море — далеко не единственное, на что стоит потратить время в Анапе. Для разнообразия можно отправиться в аквапарк. "Тики-Так" выглядит как тропический остров с двумя десятками водных аттракционов. Один из них — огромная бочка, из которой обливают радостных посетителей. Бассейны с искусственными волнами, тобоганы и гейзеры тоже есть, а вечером — дискотека.

© Shutterstock/FOTODOM / Ovchinnikova Irina Аквапарк "Золотой пляж" в Анапе © Shutterstock/FOTODOM / Ovchinnikova Irina Аквапарк "Золотой пляж" в Анапе

Аквапарк "Золотой пляж" — это два десятка горок, бассейны, детская зона.

Скалодром и 20 батутов — в центре развлечений "Облака". Дом, перевернутый вверх дном, и мебель, закрепленная на потолке, — в парке "Солнечный остров". Увидеть морских обитателей можно в аквариуме "Батискаф", а побывать на рыцарском поединке, пострелять из лука и освоить гончарное ремесло — в конно-трюковом театре Park x-trim.

Покататься на аттракционах можно в двух городских парках: "Джунгли" у реки Анапки и на Центральной набережной, протянувшейся на пять километров от маяка до речки Анапки. Там прогулочная зона, кафе, сувенирные лавки, детские аттракционы.

Неподалеку — музей-заповедник "Горгиппия". Экспонаты рассказывают об античной истории этого места. В I-II веках нашей эры Горгиппия была важным городом Боспорского царства, но пожар 238 года уничтожил постройки.

В Центральном парке находится неофициальный символ города — памятник "Белая шляпа". Раньше такие головные уборы носили отпускники. Скульптура — популярное место фотосессий и выступлений уличных артистов.