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В Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие - РИА Новости, 17.07.2026
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12:03 17.07.2026 (обновлено: 12:07 17.07.2026)
В Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие

Правительство: в Анапе 89 пляжей получили разрешение на открытие

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАнапа
Анапа - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Анапа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Анапе 89 пляжей получили разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона.
  • Еще 12 пляжей в Анапе проходят экспертизу.
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона получили уже 89 пляжей в Анапе, еще 12 проходят экспертизу, сообщает правительство РФ.
Состоялось заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"В настоящее время осуществляется отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Разрешительные документы уже получили 89 пляжей. Еще 12 проходят экспертизу", - говорится в сообщении кабмина.
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