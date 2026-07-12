Туроператор назвал самые бюджетные морские курорты в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах России — гостевые дома без питания в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске.

Бюджетное проживание по системе «все включено» можно найти в Анапе, стоимость такого отдыха начинается от 88,2 тысячи рублей на семью из трех человек на семь дней.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".

"Наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах - гостевые дома без питания в Туапсинском районе , на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13,3 тысячи рублей на семь дней, на Азовском побережье Краснодарского края - от 16,1 тысячи рублей, а в Новороссийске - от 24,5 тысячи.