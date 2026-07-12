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Туроператор назвал самые бюджетные морские курорты в России - РИА Новости, 12.07.2026
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Туризм
 
13:07 12.07.2026
Туроператор назвал самые бюджетные морские курорты в России

Названы самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Новороссийск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах России — гостевые дома без питания в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске.
  • Бюджетное проживание по системе «все включено» можно найти в Анапе, стоимость такого отдыха начинается от 88,2 тысячи рублей на семью из трех человек на семь дней.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске, рассказали РИА Новости в пресс-службе национального туроператора "Алеан".
"Наиболее бюджетные варианты размещения на морских курортах - гостевые дома без питания в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13,3 тысячи рублей на семь дней, на Азовском побережье Краснодарского края - от 16,1 тысячи рублей, а в Новороссийске - от 24,5 тысячи.
При этом бюджетное проживание по системе "все включено" можно найти и в Анапе. Стоимость такого недельного отдыха начинается от 88,2 тысячи рублей на семью из трех человек.
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ТуризмТуапсинский районКраснодарский крайНовороссийск
 
 
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