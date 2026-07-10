Назван самый популярный курорт Краснодарского края этим летом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анапа стала самым популярным курортом в Краснодарском крае этим летом, интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.
- Геленджик, Кабардинка, Джанхот также пользуются высоким спросом, интерес к ним вырос на 15% по сравнению с летним сезоном 2025 года.
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Самым популярным среди туристов курортом в Краснодарском крае этим летом стала Анапа, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
«
"В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал Волков.
Популярность курорта, как отметил он, растет в том числе за счет создания новых гостиничных объектов, качественной инфраструктуры и системы детского отдыха.