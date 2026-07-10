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Назван самый популярный курорт Краснодарского края этим летом - РИА Новости, 10.07.2026
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Туризм
 
08:17 10.07.2026
Назван самый популярный курорт Краснодарского края этим летом

Волков: Анапа стала самым популярным среди туристов курортом Краснодарского края

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анапа стала самым популярным курортом в Краснодарском крае этим летом, интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.
  • Геленджик, Кабардинка, Джанхот также пользуются высоким спросом, интерес к ним вырос на 15% по сравнению с летним сезоном 2025 года.
КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Самым популярным среди туристов курортом в Краснодарском крае этим летом стала Анапа, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
«
"В этом году лидером по туристическому спросу и даже по инвестиционной привлекательности становится Анапа. Интерес туристов вырос на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал Волков.
Популярность курорта, как отметил он, растет в том числе за счет создания новых гостиничных объектов, качественной инфраструктуры и системы детского отдыха.
Помимо Анапы, высоким спросом у отдыхающих пользуются Геленджик, Кабардинка и Джанхот. Интерес туристов к этим курортам вырос на 15% по сравнению с летним сезоном 2025 года. Также новой точкой притяжения для отдыхающих стало побережье Азовского моря.
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