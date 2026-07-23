Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что близок к нанесению массированного удара по Ирану - РИА Новости, 23.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 23.07.2026 (обновлено: 19:18 23.07.2026)
Трамп заявил, что близок к нанесению массированного удара по Ирану

Трамп заявил, что близок к принятию решения о массированном ударе по Ирану

© REUTERS / Umit BektasПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© REUTERS / Umit Bektas
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что близок к принятию решения о массированном ударе по Ирану.
  • По его словам, к нему мог бы присоединиться и Израиль, но Вашингтону не нужна помощь Тель-Авива.
  • Ранее СМИ уже сообщали, что США наращивают присутствие на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios, что близок к принятию решения о массированном ударе по Ирану.
"Я рассматриваю возможность массированного удара, мощнее, чем когда-либо прежде. <...> У нас все для этого готово", — сказал он.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
МИД Ирана прокомментировал угрозы США нанести удары по ядерным объектам
22 июля, 14:09
По его словам, по просьбе США присоединиться к новой операции мог бы и Израиль, однако Соединенным Штатам для этого "никто не нужен".
Накануне газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с исламской республикой.
До этого Axios передавал, что посредники представили США предложение о десятидневном прекращении огня. Как сообщали источники, Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем там готовятся к возможному провалу переговоров и наращивают присутствие в регионе.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
Штаты возобновили удары по ИРИ в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
Рубио раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине
Вчера, 16:00
 
В миреДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаСШАИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала