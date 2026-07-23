Трамп заявил, что близок к нанесению массированного удара по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп заявил, что близок к принятию решения о массированном ударе по Ирану.
- По его словам, к нему мог бы присоединиться и Израиль, но Вашингтону не нужна помощь Тель-Авива.
- Ранее СМИ уже сообщали, что США наращивают присутствие на Ближнем Востоке.
ВАШИНГТОН, 23 июл — РИА Новости. Дональд Трамп заявил в интервью порталу Axios, что близок к принятию решения о массированном ударе по Ирану.
"Я рассматриваю возможность массированного удара, мощнее, чем когда-либо прежде. <...> У нас все для этого готово", — сказал он.
Накануне газета The Wall Street Journal писала со ссылкой на источники, что Вашингтон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы, медицинский персонал и вооружения на фоне рассмотрения вопроса о расширении конфликта с исламской республикой.
До этого Axios передавал, что посредники представили США предложение о десятидневном прекращении огня. Как сообщали источники, Белый дом уже изучает его и призвал Израиль избегать шагов, ведущих к эскалации. Однако вместе с тем там готовятся к возможному провалу переговоров и наращивают присутствие в регионе.
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Штаты возобновили удары по ИРИ в ночь на 8 июля, обвинив ее в атаках на коммерческие суда в Ормузском проливе. Тегеран назвал это нарушением достигнутых договоренностей и начал бить по американским военным базам на Ближнем Востоке. Новый виток эскалации произошел спустя всего три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.