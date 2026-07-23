Футболист "Спартака" Барко может перейти в "Ривер Плейт"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко близок к переходу в аргентинский "Ривер Плейт".
- Эсекьель Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 74 матча, забив 22 гола.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко близок к переходу в аргентинский "Ривер Плейт", сообщает журналист Эрнан Кастильо в соцсети Х.
Аргентинец на родине выступал за "Индепендьенте" и "Ривер Плейт". В составе последнего Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.