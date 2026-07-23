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Футболист "Спартака" Барко может перейти в "Ривер Плейт" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Футбол
 
22:48 23.07.2026
Футболист "Спартака" Барко может перейти в "Ривер Плейт"

Эрнан Кастильо: футболист "Спартака" Барко близок к возвращению в "Ривер Плейт"

© Фото : Соцсети БаркоЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Соцсети Барко
Эсекьель Барко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко близок к переходу в аргентинский "Ривер Плейт".
  • Эсекьель Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 74 матча, забив 22 гола.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Эсекьель Барко близок к переходу в аргентинский "Ривер Плейт", сообщает журналист Эрнан Кастильо в соцсети Х.
Барко перешел в "Спартак" летом 2024 года и с тех пор провел за клуб 74 матча, забив 22 гола. В прошлом сезоне футболист завоевал с "красно-белыми" Кубок России.
Аргентинец на родине выступал за "Индепендьенте" и "Ривер Плейт". В составе последнего Барко выиграл чемпионат и Суперкубок Аргентины.
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
"Спартак" отклонил предложение "Индепендьенте" по трансферу Барко
2 июня, 08:23
 
ФутболСпортРоссияАргентинаЭсекьель Барко
 
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