Экс-партнер Овечкина по "Вашингтону" перешел в "Барыс"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хантер Шепард перешел в астанинский "Барыс".
- Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американец Хантер Шепард перешел в астанинский "Барыс", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон.
На протяжении карьеры Шепард представлял систему "Вашингтон Кэпиталз", на его счету шесть матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вместе с фарм-клубом "Вашингтона" "Херши Беарз" он трижды выиграл Кубок Колдера.