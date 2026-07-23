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Экс-партнер Овечкина по "Вашингтону" перешел в "Барыс" - РИА Новости Спорт, 23.07.2026
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Хоккей
 
16:25 23.07.2026 (обновлено: 16:33 23.07.2026)
Экс-партнер Овечкина по "Вашингтону" перешел в "Барыс"

Американский вратарь Хантер Шепард перешел в астанинский "Барыс"

© Фото : Пресс-служба К "Барыс"Игроки "Барыса"
Игроки Барыса - РИА Новости, 1920, 23.07.2026
© Фото : Пресс-служба К "Барыс"
Игроки "Барыса". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантер Шепард перешел в астанинский "Барыс".
  • Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Американец Хантер Шепард перешел в астанинский "Барыс", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 30-летним вратарем рассчитано на один сезон.
На протяжении карьеры Шепард представлял систему "Вашингтон Кэпиталз", на его счету шесть матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Вместе с фарм-клубом "Вашингтона" "Херши Беарз" он трижды выиграл Кубок Колдера.
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