Тренеру "Саутгемптона" предъявили обвинения в шпионаже за соперниками

"Главный тренер "Саутгемптона" Тонда Эккерт обвиняется в трех нарушениях правила E3.1 FA в связи с ненадлежащим поведением в период с декабря 2025 года по май 2026 года. Утверждается, что главный тренер вел себя неподобающим образом и/или подрывал репутацию игры, руководя и/или разрешая наблюдение за тренировками "Оксфорд Юнайтед", "Ипсвич Таун" и "Мидлсбро" перед матчами "Саутгемптона" против этих клубов в декабре 2025-го, апреле 2026-го и мае 2026 года соответственно. Тонда Эккерт должен предоставить свои объяснения до вторника, 28 июля 2026 года", - говорится в сообщении.