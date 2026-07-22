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Тренеру "Саутгемптона" предъявили обвинения в шпионаже за соперниками - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
14:23 22.07.2026
Тренеру "Саутгемптона" предъявили обвинения в шпионаже за соперниками

Тренеру "Саутгемптона" Эккерту предъявили обвинения в шпионаже за соперниками

© официальный твиттер клуба "Саутгемптон"Футболисты "Саутгемптона"
Футболисты Саутгемптона - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© официальный твиттер клуба "Саутгемптон"
Футболисты "Саутгемптона". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главному тренеру «Саутгемптона» Тонде Эккерту предъявлены обвинения в трех случаях шпионажа за соперниками.
  • «Саутгемптон» исключили из плей-офф и лишили 4 очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/27 после жалобы «Мидлсбро».
  • Эккерт должен предоставить свои объяснения по обвинениям до 28 июля 2026 года.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главному тренеру английского "Саутгемптона" немцу Тонде Эккерту предъявлены обвинения в трех случаях шпионажа за соперниками в период с декабря 2025 года по май 2026 года, сообщается на странице пресс-службы Футбольной ассоциации Англии (FA) в соцсети X.
В мае "Мидлсбро", уступивший "Саутгемптону" (0:0, 1:2) по сумме двух встреч в полуфинале плей-офф за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ), направил жалобу в Английскую футбольную лигу (EFL) с обвинениями в шпионаже и съемке тренировочного процесса, после чего организация начала расследование инцидента. "Саутгемптон" исключили из плей-офф и лишили 4 очков в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/27. Апелляция "святых" позже была отклонена.
"Главный тренер "Саутгемптона" Тонда Эккерт обвиняется в трех нарушениях правила E3.1 FA в связи с ненадлежащим поведением в период с декабря 2025 года по май 2026 года. Утверждается, что главный тренер вел себя неподобающим образом и/или подрывал репутацию игры, руководя и/или разрешая наблюдение за тренировками "Оксфорд Юнайтед", "Ипсвич Таун" и "Мидлсбро" перед матчами "Саутгемптона" против этих клубов в декабре 2025-го, апреле 2026-го и мае 2026 года соответственно. Тонда Эккерт должен предоставить свои объяснения до вторника, 28 июля 2026 года", - говорится в сообщении.
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