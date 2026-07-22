Дети Овечкина на выйдут на лед в благотворительном "Матче года"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Овечкин не будет выводить своих детей на лед в благотворительном "Матче года".
- "Матч года" с участием российских игроков КХЛ и НХЛ впервые пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля на "СКА Арене".
- Капитанами команд в "Матче года" выступят Сергачев и Панарин.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не будет выводить своих детей на лед в благотворительном "Матче года" с участием российских игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Матч года" проводится третий год подряд и впервые состоится в Санкт-Петербурге 25 июля на "СКА Арене". В игре примут участие российские хоккеисты КХЛ и НХЛ, разделенные на две смешанные команды, капитанами которых выступят защитник "Юты Маммот" Михаил Сергачев и нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин. Овечкин попал в команду Сергачева.
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"Признаюсь, я очень сильно жду этого дня. Уверен, что посмотреть игру придет очень много болельщиков и любителей хоккея. И у нас получится настоящий праздник – причем для всех: и для спортсменов, и для зрителей. Кстати, в Петербург вместе со мной приедет моя супруга Анастасия и двое наших сыновей. Думаю, сначала мы пойдем гулять по городу и показывать нашим детям красоту и достопримечательности прекрасного Питера. А вот выводить детей на лед, как это было в прошлом году на разминке перед "Матчем года" в Москве, в этот раз не планирую. Останутся на скамейке запасных. Все же мы приезжаем в другой город: нужно было бы вести с собой всю их форму, коньки, инвентарь… Поэтому пусть наблюдают у бортика за происходящим на льду, фотографируют и собирают автографы участников матча", - приводят слова Овечкина организаторы матча.
"С чем у меня ассоциируется Санкт-Петербург прежде всего? Честно сказать, я не так часто бывал в Питере. Трудно выделить что-то одно. Но все же, в первую очередь, назову белые ночи. Правда, в конце июля мы их уже не застанем, да и дети в это время все равно бы уже спали. Еще отмечу множество красивых улиц и зданий с потрясающей архитектурой. И, естественно, разводные мосты", - добавил хоккеист.
Овечкину в сентябре исполнится 41 год, он представляет "Вашингтон" с 2005 года. В июле россиянин подписал с "Кэпиталз" новый однолетний контракт. Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах.
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