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Гвардиола может возглавить сборную Италии - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
11:03 22.07.2026 (обновлено: 11:45 22.07.2026)
Гвардиола может возглавить сборную Италии

В FIGC подтвердили переговоры с Гвардиолой о назначении на пост тренера сборной

© Соцсети PepteamХосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Соцсети Pepteam
Хосеп Гвардиола. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джованни Малаго, президент Итальянской федерации футбола (FIGC), подтвердил факт переговоров с Хосепом Гвардиолой о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.
  • Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера сборной Италии после неудачной попытки пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, а Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, его место занял Малаго.
  • Малаго подтвердил, что в число кандидатов на пост главного тренера сборной также входят Андреа Пирло и Роберто Манчини.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с испанским тренером Хосепом Гвардиолой о возможном назначении на пост главного тренера сборной и отметил, что для него может быть сделано исключение из бюджета.
Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго. Ранее СМИ сообщали о том, что переговоры FIGC с Гвардиолой продлились около минуты и специалист сообщил, что намерен взять паузу в карьере после ухода из "Манчестер Сити".
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"Это не обязательно произойдет, но я считаю, что было правильно и важно начать диалог и поддерживать его. Это ни в коем случае не пренебрежение к другим кандидатам, с которыми уже начались переговоры, но еще одно имя в любом случае не станет лишним", - цитирует Малаго агентство ANSA.
Глава FIGC также подтвердил, что в число кандидатов также входят Андреа Пирло и Роберто Манчини.
Ранее Гвардиола заявил, что пока не намерен возвращаться к тренерской работе. В конце сезона-2025/26 испанец покинул пост главного тренера "Манчестер Сити", который занимал с лета 2016 года. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".
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