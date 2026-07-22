Краткий пересказ от РИА ИИ Джованни Малаго, президент Итальянской федерации футбола (FIGC), подтвердил факт переговоров с Хосепом Гвардиолой о возможном назначении на пост главного тренера сборной Италии.

Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера сборной Италии после неудачной попытки пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, а Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, его место занял Малаго.

Малаго подтвердил, что в число кандидатов на пост главного тренера сборной также входят Андреа Пирло и Роберто Манчини.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Джованни Малаго подтвердил факт переговоров с испанским тренером Хосепом Гвардиолой о возможном назначении на пост главного тренера сборной и отметил, что для него может быть сделано исключение из бюджета.

Сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года. После этого Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера. Также Габриэле Гравина оставил пост президента FIGC, а его место занял Малаго. Ранее СМИ сообщали о том, что переговоры FIGC с Гвардиолой продлились около минуты и специалист сообщил, что намерен взять паузу в карьере после ухода из "Манчестер Сити".

"Это не обязательно произойдет, но я считаю, что было правильно и важно начать диалог и поддерживать его. Это ни в коем случае не пренебрежение к другим кандидатам, с которыми уже начались переговоры, но еще одно имя в любом случае не станет лишним", - цитирует Малаго агентство ANSA.

Глава FIGC также подтвердил, что в число кандидатов также входят Андреа Пирло и Роберто Манчини.