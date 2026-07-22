Сухарь Худякова принес "Штурму" победу в матче отбора Лиги чемпионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австрийский футбольный клуб «Штурм» обыграл шотландский «Хартс» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:0.
- Ответный матч пройдет 28 июля в Эдинбурге.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" обыграл шотландский "Хартс" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча в австрийском Граце завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Йон Горенц-Станкович (4-я минута), Хейланд Митчелл (50), Лука Вайнхандль (53) и Юрген Хайль (59).
Лига Чемпионов - квалификация
21 июля 2026 • начало в 21:30
Завершен
04’ • Йон Горенц-Станкович
(Jeyland Mitchell)
50’ • Jeyland Mitchell
(Отар Китейшвили)
53’ • Luca Weinhandl
(Сиди Ятта)
59’ • Юрген Хайль
Ворота "Штурма" защищал российский вратарь Даниил Худяков, который является воспитанником московского "Локомотива".
Ответный матч пройдет 28 июля в Эдинбурге.