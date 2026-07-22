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Сухарь Худякова принес "Штурму" победу в матче отбора Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
00:12 22.07.2026
Сухарь Худякова принес "Штурму" победу в матче отбора Лиги чемпионов

Худяков сыграл на ноль в победном матче "Штурма" в отборе Лиги чемпионов

© Фото : Соцсети "Штурма"Российский вратарь австрийского "Штурма" Даниил Худяков
Российский вратарь австрийского Штурма Даниил Худяков - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Соцсети "Штурма"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австрийский футбольный клуб «Штурм» обыграл шотландский «Хартс» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:0.
  • Ответный матч пройдет 28 июля в Эдинбурге.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Австрийский футбольный клуб "Штурм" обыграл шотландский "Хартс" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Встреча в австрийском Граце завершилась со счетом 4:0. Мячи забили Йон Горенц-Станкович (4-я минута), Хейланд Митчелл (50), Лука Вайнхандль (53) и Юрген Хайль (59).
Лига Чемпионов - квалификация
21 июля 2026 • начало в 21:30
Завершен
Штурм
4 : 0
Хартс
04‎’‎ • Йон Горенц-Станкович
(Jeyland Mitchell)
50‎’‎ • Jeyland Mitchell
(Отар Китейшвили)
53‎’‎ • Luca Weinhandl
(Сиди Ятта)
59‎’‎ • Юрген Хайль
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ворота "Штурма" защищал российский вратарь Даниил Худяков, который является воспитанником московского "Локомотива".
Ответный матч пройдет 28 июля в Эдинбурге.
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ФутболДаниил ХудяковШтурмХартсЛокомотив (Москва)Лига чемпионов 2025-2026Спорт
 
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