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Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мертвым во Франции - РИА Новости, 22.07.2026
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11:13 22.07.2026 (обновлено: 14:42 22.07.2026)
Предполагаемого сообщника Эпштейна нашли мертвым во Франции

Предполагаемого поставщика моделей для Эпштейна нашли мертвым во Франции

© BFMTV Даниэль Сиад
 Даниэль Сиад - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© BFMTV
Даниэль Сиад. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада нашли мертвым у него дома во Франции.
  • Правоохранители начали расследование смерти Сиада, причины которой пока не ясны.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Во Франции обнаружили тело бывшего модельного агента и модного фотографа Даниэля Сиада, которого называют сообщником скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна.
"Вербовщик моделей Даниэль Сиад был найден мертвым у себя дома", — говорится в публикации BFMTV.
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Полиция начала расследование.
По информации газеты Parisien, 69-летний Сиад умер от остановки сердца.
Два человека, контактировавшие с фотографом в последнее время, рассказали газете, что он не работал и имел проблемы с деньгами. Его соседка заявила, что он не жаловался на здоровье и говорил ей, что ведет здоровый образ жизни.
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Сиада подозревают в том, что он подбирал девушек для Эпштейна. По меньшей мере пять женщин подали на него жалобы, обвинив его в том числе в изнасилованиях и торговле людьми. Сам он эти обвинения отрицал.
В июле 2019 года Джеффри Эпштейна арестовали по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации. Через месяц его нашли мертвым в тюремной камере. Следствие пришло к выводу, что это было самоубийство.
Общественный интерес к этому делу значительно возрос, когда американские власти опубликовали более трех с половиной миллионов файлов электронной переписки финансиста и других документов. Среди них есть фотографии известных людей, включая Дональда Трампа, Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона, брата короля Великобритании Карла III Эндрю и других.
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