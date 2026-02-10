Рейтинг@Mail.ru
Во Франции связанного с Эпштейном фотографа обвинили в сексуальном насилии - РИА Новости, 10.02.2026
19:54 10.02.2026
Во Франции связанного с Эпштейном фотографа обвинили в сексуальном насилии
Во Франции связанного с Эпштейном фотографа обвинили в сексуальном насилии
в мире, сша, франция, париж, джеффри эпштейн
В мире, США, Франция, Париж, Джеффри Эпштейн
Во Франции связанного с Эпштейном фотографа обвинили в сексуальном насилии

Во Франции девушка обвинила связанного с Эпштейном фотографа в торговле людьми

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Заключенный Джеффри Эпштейн. Архивное фото
ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Молодая женщина во Франции подала в прокуратуру Парижа заявление, в котором она обвинила модного фотографа Даниэля Сиада, связанного со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в сексуальном насилии и торговле людьми, сообщает во вторник телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к делу.
"Молодая женщина подала заявление по обвинению в изнасиловании и торговле людьми против Даниэля Сиада, подозреваемого в том, что он был вербовщиком для Джеффри Эпштейна", - говорится в материале.
Ранее Болгарское национальное телевидение (БНТ) сообщило со ссылкой на опубликованные документы по делу Эпштейна, что моделей из агентства в Болгарии, предположительно, отправляли в США по заказу скандально известного финансиста. В одном из писем Сиад писал финансисту из болгарской столицы Софии и сообщил, что установил контакт с местным модельным агентством. В другом письме с темой "Привет из Софии" Сиад писал о некой женщине, которую называл "Принцессой", пригласившей его на встречу с правительственными чиновниками.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Главная тайна Эпштейна осталась скрыта
8 февраля, 08:00
 
