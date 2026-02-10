Во Франции связанного с Эпштейном фотографа обвинили в сексуальном насилии

"Молодая женщина подала заявление по обвинению в изнасиловании и торговле людьми против Даниэля Сиада, подозреваемого в том, что он был вербовщиком для Джеффри Эпштейна", - говорится в материале.

В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.