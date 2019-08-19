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РИА Новости

"Молодец, вот 200 долларов". Почему сутенер и друг Клинтона убил себя

08:00 19.08.2019
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© AFP 2019 / Getty Images/Stephanie KeithУчастницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
Участницы протеста Hot Mess с фотографией Джеффри Эпштейна перед зданием федерального суда в Нью-Йорке. 8 июля 2019 года
© AFP 2019 / Getty Images/Stephanie Keith
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Софья Мельничук. Приятель американских президентов, филантроп и просто очень богатый человек Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством в самой охраняемой нью-йоркской тюрьме. Его смерть заинтересовала журналистов, политиков и генерального прокурора. Эпштейна обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек и торговле людьми. В скандалы были втянуты главы государств, звезды Голливуда и даже британский принц. За что собирались судить Эпштейна — в материале РИА Новости.

Элитный сутенер

Скандал вокруг Эпштейна начался еще в 2006-м: его заподозрили в сексе с несовершеннолетними. Дело быстро обрастало подробностями, круг фигурантов расширялся.
Американское общество было потрясено: Эпштейн и его подельник содержали юную секс-рабыню, отправляли ее к влиятельным людям для эротического массажа и секс-услуг.
Среди высокопоставленных клиентов — губернатор штата Нью-Мексико, бывший сенатор, финансист, ученый престижного университета, модельный агент, британский принц, иностранный президент, премьер-министр и владелец крупной сети отелей во Франции. Такие показания дала одна из жертв Эпштейна в 2016 году.
© REUTERS / Jane Rosenberg/File Photo Джеффри Эпштейн на слушании дела о сексуальном насилии. Рисунок с судебного заседания
Джеффри Эпштейн на слушании дела о сексуальном насилии. Рисунок с судебного заседания
© REUTERS / Jane Rosenberg/File Photo
Джеффри Эпштейн на слушании дела о сексуальном насилии. Рисунок с судебного заседания
Никого из тех, кто упоминался в показаниях девушки, не привлекали к ответственности. Сами они либо отказывались от комментариев, либо отрицали причастность к скандалу.
В июле Джеффри Эпштейна арестовали в Нью-Йорке, спустя два дня он предстал перед судом Манхэттена. Его обвинили в торговле секс-услугами и растлении несовершеннолетних в 2002-2005 годах. Преступления совершались в Палм-Бич, Флорида, и Нью-Йорке.
Пострадавшие, адвокаты, журналисты и обычные американцы предвкушали торжество справедливости. Однако суда не будет: 10 августа Эпштейн покончил с собой в одной из самых безопасных тюрем США.

Империя секс-рабства

Широкие улыбки, брекеты, детская припухлость, веснушки — счастливые юные лица. Но этим девочкам-подросткам пришлось пройти в свои 14 или 16 лет через многое. Известный финансист и предприниматель, владелец чрезвычайно дорогих особняков и острова в Карибском море, добрый знакомый двух американских президентов и британского принца Джеффри Эпштейн растлевал и принуждал к сексу юных девушек у себя в особняке в Палм-Бич. Он также создал для них схему "сетевого маркетинга": пришла сама — в следующий раз захвати с собой подруг. Одна из пострадавших привела ему 75 знакомых, учениц старших классов, с которыми она знакомилась на школьных вечеринках.
"Мы были несовершеннолетними, маленькими девочками, — говорит одна из его жертв, которой тогда было 14 лет. — В таком возрасте 200 долларов — большие деньги. Это и сейчас неплохие деньги".
Девочки-подростки, как правило, были из не очень богатых или неблагополучных семей и районов. Они жили в трейлерах, сбегали из дома, их родители страдали от алкогольной или наркотической зависимости. В особняке предпринимателя они за несколько сотен долларов делали ему массаж. Нередко девочек принуждали к куда более незаконным действиям сексуального характера.
© REUTERS / Joe Skipper/File PhotoРезиденция Джеффри Эпштейна в Палм-Бич, Флорида
Резиденция Джеффри Эпштейна в Палм-Бич, Флорида
© REUTERS / Joe Skipper/File Photo
Резиденция Джеффри Эпштейна в Палм-Бич, Флорида
"Моя жизнь была бы совершенно другой, если бы я не попала в дом Джеффри Эпштейна, это мрачный поворотный момент", — уверяет одна из пострадавших. Все они излагают журналистам примерно одну и ту же историю. В доме поднимались по винтовой лестнице. В так называемой массажной комнате в ящиках комода хранились всевозможные смазки и секс-игрушки. Посреди — кровать. Эпштейн выходил к девочкам лишь с полотенцем на бедрах.
Просил их раздеться до белья. Иногда мастурбировал перед подростками, трогал их и заставлял трогать себя. Некоторых домогался более активно, кого-то принуждал к сексу. "Затем — хлопки по спине — молодец, хорошо потрудилась, вот 200 долларов", — вспоминает другая пострадавшая.
Помимо американок, Эпштейн, предположительно, выписывал девочек из стран Восточной Европы. У него в дом побывали сотни несовершеннолетних секс-рабынь.

Тайное чистосердечное

О том, что творится в особняке Эпштейна, узнали в 2005 году. Четырнадцатилетняя школьница рассказала родителям, как одноклассница привела ее в дом мужчины и сделала ему массаж за деньги. Родители обратились в полицию, к Эпштейну явились с обыском. Нашли имена и телефоны подростков.
Опросили предполагаемых жертв. Прислуга подтвердила, что в доме Эпштейна постоянно находились школьницы. Весной 2006-го полицейские сформулировали обвинение в нескольких эпизодах принуждения к сексу несовершеннолетних.
Большое жюри, вопреки ожиданиям, вынесло обвинение в одном эпизоде подстрекательства к проституции. При этом без учета того, что жертвы были несовершеннолетними.
© REUTERS / Andrew KellyПредполагаемая жертва Джеффри Эпштейна Энни Фармер после слушания в суде
Предполагаемая жертва Джеффри Эпштейна Энни Фармер после слушания в суде
© REUTERS / Andrew Kelly
Предполагаемая жертва Джеффри Эпштейна Энни Фармер после слушания в суде
Эпштейн нанял именитых адвокатов, те вступили в переговоры о сделке со следствием. Представители подозреваемого потребовали отсрочки судебного преследования в обмен на признательные показания в нескольких эпизодах. Согласование деталей затягивалось, и Эпштейн все никак не представал перед судом. ФБР нашло новых жертв и свидетелей и в мае 2008-го заявило, что если Эпштейн не пойдет на чистосердечное признание, дело передадут в суд более высокой инстанции.
Спустя месяц Эпштейн сознался в паре эпизодов подстрекательства к проституции. Его приговорили к 18 месяцам заключения с последующим годом под домашним арестом. Кроме того, Эпштейна зарегистрировали в базе как сексуального маньяка и обязали раз в полгода отмечаться по месту жительства во Флориде.
Все сделали тайно, не уведомив об этом пострадавших. К тому же осужденному разрешили ходить на работу. Двенадцать часов он проводил в офисе и возвращался в тюрьму.
Эпштейн вышел на свободу досрочно, через год. Несколько потерпевших обратились в суд с гражданскими исками. Адвокаты делали все возможное, чтобы не доводить дела до суда. Обвинения в сексуальном насилии продолжали сыпаться.
Оказывается, предприниматель водил дружбу с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. СМИ сообщили, что в особняке Эпштейна висел его портрет, на котором он изображен в синем платье и красных туфлях на каблуке в Овальном кабинете Белого дома. Также Эпштейн общался с бывшим советником по национальной безопасности Сэнди Бергером, колумбийским экс-президентом Андресом Пастраной, известными учеными, бизнесменами и звездами шоу-бизнеса.
© REUTERS / Shannon StapletonДжеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка, указывает на фотографию Джеффри Эпштейна
Джеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка, указывает на фотографию Джеффри Эпштейна
© REUTERS / Shannon Stapleton
Джеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка, указывает на фотографию Джеффри Эпштейна
Дело тянулось еще несколько лет. Эпштейн пытался обелить репутацию, активно занимаясь благотворительностью: спонсировал конференции, научные проекты.
В феврале 2017-го обвинения в адрес Эпштейна дополнились заявлением девушки, утверждавшей, что в его особняке на Манхэттене ее изнасиловал президент Дональд Трамп. До суда не дошло: по словам пострадавшей, ей угрожали и она боится давать делу ход.
И все же 6 июля этого года Эпштейна арестовали. Дальнейшее известно.

Недосмотрели

За три недели до самоубийства Эпштейн уже пытался свести счеты с жизнью. Его перевели в специальную камеру, где он две недели содержался под особым надзором.
Федеральные тюрьмы и местные исправительные учреждения обязаны располагать помещениями для "суицидников". Там за заключенными наблюдают круглые сутки. Кормят только тем, что можно есть руками. Вместо тюремной робы — особый антисуицидный защитный халат.
Однако через несколько дней Эпштейна вернули в обычную камеру. Почему — неясно.
© REUTERS / Jeenah MoonСотрудники полиции у здания тюрьмы, где Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством
Сотрудники полиции у здания тюрьмы, где Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством
© REUTERS / Jeenah Moon
Сотрудники полиции у здания тюрьмы, где Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством
Как рассказали клинические психологи, работающие с заключенными, в ситуации с Эпштейном следовало проявить особую бдительность. Он долгое время подвергался публичному унижению из-за преступлений, в которых его обвиняют. К тому же подозреваемые в педофилии находятся на низшей ступени внутренней тюремной иерархии и часто становятся мишенями для травли. Наконец, он уже предпринимал попытку свести счеты с жизнью.
Возможно, Эпштейн притворился, что его состояние улучшилось. Некоторые заключенные намеренно вводят специалистов в заблуждение, говорят то, что те хотят услышать. Делают вид, что идут на поправку, только бы выбраться из-под надзора.
Теперь многие удивляются: как в одной из самых охраняемых тюрем США, которую по строгости внутреннего распорядка сравнивают с Гуантанамо, допустили самоубийство?

Серьезные вопросы

Все это выглядит очень подозрительно. Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что шокирован. Возникли "серьезные вопросы, на которые необходимо ответить". "В дополнение к расследованию ФБР я консультировался с генеральным инспектором, который проверяет все обстоятельства смерти Эпштейна", — отметил генпрокурор. Несколько сенаторов призвали провести дополнительное расследование.
© REUTERS / Eduardo MunozНовостная лента с анонсом о самоубийстве Джеффри Эпштейна
Новостная лента с анонсом о самоубийстве Джеффри Эпштейна
© REUTERS / Eduardo Munoz
Новостная лента с анонсом о самоубийстве Джеффри Эпштейна
Всплывают все новые факты из прошлого, питающие разные теории заговора. Так, СМИ сообщили, что Билл Клинтон летал на самолете Эпштейна в начале своего президентства в африканские страны вместе с актерами Кевином Спейси и Крисом Такером. Как бы то ни было, Клинтона пока не обвиняли напрямую в сексуальных преступлениях.
Трамп был частым гостем на вечеринках Эпштейна в Нью-Йорке и Флориде. В 2002 году будущий президент публично называл Эпштейна, которого к тому времени знал 15 лет, "превосходным парнем" и говорил, что тот "любит красивых женщин, как и я, и многие из них (женщин. — Прим. ред.) — из числа молоденьких". Журналисты тщательно проследили долгую историю дружбы президента с педофилом. Кроме того, Трампа неоднократно обвиняли в насильственных действиях сексуального характера по отношению к женщинам. До суда еще ни разу не дошло.
После того как главный подозреваемый ушел из жизни, жертвы и пристрастные наблюдатели обязательно захотят, чтобы правосудие настигло виновных. А искать их будут в том числе среди старых знакомых Эпштейна. После вскрытия тела эксперты еще больше засомневались в том, что тут обошлось без посторонней помощи. Медицинский эксперт-консультант медиакорпорации Fox News доктор Марк Сигел заявил: "Сейчас я более, чем когда-либо, подозреваю, что это могло быть убийство". По мнению Сигела, на насильственную смерть, в частности, указывает перелом подъязычной кости и характерные повреждения на шее. Прав ли эксперт, предстоит выяснить следствию.
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ФБРКриминалМирКевин СпейсиДональд ТрампБилл КлинтонФедеральное бюро расследований СШАФлоридаНью-Йорк (город)СШАПроисшествияВ мире
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