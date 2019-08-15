В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображён в синем платье и красных туфлях на каблуке, украшал манхэттенский особняк американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображён в синем платье и красных туфлях на каблуке, украшал манхэттенский особняк американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

EXCLUSIVE: Did Jeffrey Epstein have painting of Bill Clinton wearing a blue DRESS and red heels? Visitor reveals bizarre image from inside pedo's mansion https://t.co/jQEczGnpj4 — Daily Mail US (@DailyMail) 14 августа 2019 г.

На картине Клинтон позирует в Овальном кабинете. На нем красные туфли на каблуке и синее платье, похожее на платье Моники Левински, или на то, что было на Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Бывший президент улыбается, развалившись в кресле, и показывает пальцем на зрителя.

Картину написала художница Петрина Райан-Клейд. Неизвестно, купил ли Эпштейн оригинал, или же у него на стене висела копия.

"Это был абсолютно Билл Клинтон. Это было шокирующе - это точно было его изображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", - заявила газете женщина, побывавшая в особняке.

Она заметила портрет, когда проходила мимо открытой двери вместе с бизнес-партнером.

Эпштейн обвинялся в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними девушками, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признал.

Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).