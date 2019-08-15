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РИА Новости

В особняке у Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье, пишут СМИ

02:21 15.08.2019
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© AP Photo / Jessica HillБывший президент США Билл Клинтон во время выступления в Хартфорде, США
Бывший президент США Билл Клинтон во время выступления в Хартфорде, США
© AP Photo / Jessica Hill
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Портрет бывшего президента США Билла Клинтона, на котором он изображён в синем платье и красных туфлях на каблуке, украшал манхэттенский особняк американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источник.
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в начале августа в тюрьме, где он находился по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
На картине Клинтон позирует в Овальном кабинете. На нем красные туфли на каблуке и синее платье, похожее на платье Моники Левински, или на то, что было на Хиллари Клинтон на церемонии вручения награды Кеннеди-центра. Бывший президент улыбается, развалившись в кресле, и показывает пальцем на зрителя.
Картину написала художница Петрина Райан-Клейд. Неизвестно, купил ли Эпштейн оригинал, или же у него на стене висела копия.
"Это был абсолютно Билл Клинтон. Это было шокирующе - это точно было его изображение. Это была очень провокационная, сексуальная картина. На нем были каблуки, синее платье, а его руки были в странной позе", - заявила газете женщина, побывавшая в особняке.
Она заметила портрет, когда проходила мимо открытой двери вместе с бизнес-партнером.
Эпштейн обвинялся в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с несовершеннолетними девушками, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признал.
Заключенный Джеффри Эпстин
10 августа, 20:04РИА Новости
У генпрокурора США возникли "серьезные вопросы" после смерти Эпштейна
Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы).
Новые обвинения привели к скандалу и отставке министра труда США Алекса Акосты. В 2008 году Акоста в качестве прокурора занимался рассмотрением дела Эпштейна и позволил ему отделаться минимальным тюремным сроком в 13 месяцев, хотя миллиардеру грозило пожизненное заключение. После первого срока дело в отношении Эпштейна было возбуждено повторно в июле 2019 года.
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Билл КлинтонСШАВ мире
Популярные комментарии
"Запад", во главе с США, настолько погрязли в этой грязи, что никакие сексуальные скандалы от туда уже нисколько не удивляют.
15 августа, 02:37
Сокол Орлов
1110000
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