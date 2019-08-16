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РИА Новости

Эпштейна могли убить в камере, пишут СМИ по итогам вскрытия его тела

07:43 16.08.2019 (обновлено: 14:08 16.08.2019)
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© REUTERS / Jeenah MoonЗдание исправительного центра в Нью-Йорке, в котором содержался финансист Джеффри Эпштейн
Здание исправительного центра в Нью-Йорке, в котором содержался финансист Джеффри Эпштейн
© REUTERS / Jeenah Moon
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Джеффри Эпштейн с большой вероятностью мог быть убит в тюремной камере. Так медицинский эксперт-консультант медиакорпорации Fox News доктор Марк Сигел прокомментировал данные вскрытия.
"Это может быть либо самоубийство, либо убийство. <…> Теперь я более чем когда-либо подозреваю, что это могло быть убийство", — сказал он.
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Доктор пояснил, что на насильственную смерть указывает перелом подъязычной кости и характерные повреждения на шее.
Сигел отметил, что без дополнительной информации не готов вынести окончательное суждение. При этом он указал на ряд подозрительных обстоятельств, сопутствующих гибели Эпштейна.
Так, по его словам, в нью-йоркской тюрьме миллиардера шесть дней держали в спецкамере, где за ним вели наблюдение во избежание самоубийства. Затем без каких-либо обоснований спецнаблюдение было снято, и момент смерти Эпшнейна охранники пропустили.
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Дело Эпштейна

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек. По версии обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с подростками, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. При этом возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн не признал.
Ему было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что грозило тюремным сроком до 40 лет, а также в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю — до пяти лет заключения.
Новые обвинения привели к скандалу и отставке министра труда США Алекса Акосты. В 2008 году он в должности прокурора занимался рассмотрением дела Эпштейна и позволил ему отделаться минимальным тюремным сроком в 13 месяцев, хотя миллиардеру грозило пожизненное заключение. После первого срока дело в отношении Эпштейна было возбуждено повторно в июле этого года.
В минувшую субботу Эпштейна нашли мертвым в камере.
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Нью-Йорк (город)СШАПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Обратите внимание, какое зверское самоубийство (с)
16 августа, 10:53
ezh0
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