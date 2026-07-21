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В Раде заявили, что Сырского отстранили от должности - РИА Новости, 21.07.2026
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22:17 21.07.2026 (обновлено: 22:50 21.07.2026)
В Раде заявили, что Сырского отстранили от должности

Гончаренко заявил, что Зеленский отстранил Сырского от должности

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Рады Гончаренко* утверждает, что главкома ВСУ Сырского отстранили от должности.
  • О его увольнении украинские СМИ сообщали еще накануне, однако в Генштабе ВСУ опровергали эту информацию.
  • Зарубежные издания писали, что вопрос отставки уже решен, а Зеленскому осталось лишь выбрать кандидата на замену.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского отстранили от должности, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Зеленский уволил Сырского", — написал он в Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
"Все провалили": в Киеве выступили с экстренным предупреждением
Вчера, 04:25
Накануне украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что главкома уже уволили и официально объявят об этом позже в понедельник. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
Газета Guardian позднее писала, что вопрос отставки уже решен, однако неизвестно, кто его заменит, так как это должен быть человек, который не создаст политической угрозы главе киевского режима. Агентство Bloomberg тем временем узнало о списке из 11 кандидатов, из которых он, скорее всего, выберет командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого.
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На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

* Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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