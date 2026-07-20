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На Западе узнали о списке из 11 кандидатов на пост главкома ВСУ - РИА Новости, 20.07.2026
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21:26 20.07.2026 (обновлено: 23:02 20.07.2026)
На Западе узнали о списке из 11 кандидатов на пост главкома ВСУ

Bloomberg: Драпатый стал главным кандидатом на пост главкома ВСУ вместо Сырского

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главнокомандующего ВСУ Сырского могут заменить одним из 11 кандидатов в ближайшие дни, утверждают источники Bloomberg.
  • Как отмечается, Зеленский, скорее всего, выберет командующего Объединенными силами генерал-майора Драпатого.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Преемника главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут определить уже в ближайшее время, передает агентство Bloomberg.
"Окончательное решение по замене одним из 11 кандидатов из краткого списка еще не было принято", — добавил автор материала.
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Ранее сегодня украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что главкома уже уволили и официально объявят об этом позже в понедельник. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
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