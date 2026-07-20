На Западе узнали о списке из 11 кандидатов на пост главкома ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главнокомандующего ВСУ Сырского могут заменить одним из 11 кандидатов в ближайшие дни, утверждают источники Bloomberg.
- Как отмечается, Зеленский, скорее всего, выберет командующего Объединенными силами генерал-майора Драпатого.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Преемника главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут определить уже в ближайшее время, передает агентство Bloomberg.
"Окончательное решение по замене одним из 11 кандидатов из краткого списка еще не было принято", — добавил автор материала.
В Раде предрекли Сырскому "кровавую" отставку
Вчера, 23:01
Как сообщил Bloomberg один из источников, Владимир Зеленский, скорее всего, выберет командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого. Отставка Сырского и выбор нового кандидата, по словам собеседника агентства, могут произойти в течение нескольких дней.
Ранее сегодня украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что главкома уже уволили и официально объявят об этом позже в понедельник. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.
На прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и все правительство, включая министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил главу Минобороны в провале реформы военкоматов. После этого в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова и против Сырского.
Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.