На Западе узнали о списке из 11 кандидатов на пост главкома ВСУ

"Окончательное решение по замене одним из 11 кандидатов из краткого списка еще не было принято", — добавил автор материала.

Ранее сегодня украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что главкома уже уволили и официально объявят об этом позже в понедельник. В Генштабе ВСУ опровергли эту информацию, заявив, что Сырский продолжает выполнять свои обязанности.