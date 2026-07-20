Секретное питание Месси и Мбаппе: это позволит им играть до 45 лет

Они тоже любили фастфуд и карамельное мороженое, но на чемпионате мира побеждают те, кто не терпит сахар, лезет в криокамеру и спит без гаджета. РИА Новости раскрывает секреты спортивного долголетия Криштиану Роналду, Лионеля Месси и других неземных футболистов.

Эрлинг Холланд, Норвегия, "Манчестер Сити"

Этот сын Одина и главный герой мемов, несомненно, главный биохакер в нашей подборке.

Суммарная калорийность меню Холланда на день - 6000 калорий, причем это не три раза заехать в "Макдональдс" за бигмаком и милкшейком, а шесть раз в день есть курицу, рыбу, пасту, яйца и овощи. Особую страсть он питает к субпродуктам - сердцу, печени и почкам. Звучит несколько кровожадно, но вполне в духе викингов, а еще обеспечивает игрока белком, витаминами и минералами. Опять же, всегда можно пугать соперников видом и названием своей тарелки, если они вдруг перестанут бояться его ускорений и зычного голоса. Из десертов допустимо только молоко с медом, а сахар Холланд полностью исключил.

Он очень внимательно относится к своему сну - можно сказать, что это основа его качественного восстановления. Для правильной выработки мелатонина в вечернее время игрок ограничивает использование гаджетов, носит специальные очки, блокирующие синее излучение от экранов. На ночь заклеивает рот, чтобы дыхание было только носовым, а качество сна в целом отслеживает при помощи специального кольца-гаджета.

Чтобы мышцы работали как машина, Эрлинг пользуется методикой Конька-горбунка из русской сказки и, образно выражаясь, окунается в котлы с водой кардинально разной температуры. У него есть постоянный доступ к сауне, ледяным ваннам и криокамере, так что в зависимости от целей Холланд то греется, то морозится, то приближается к бессмертию. Добавьте к этому личного массажиста и физиотерапевта, и тогда окончательно поймете, в чем секрет этого здорового норвежского детины без слабых мест.

Килиан Мбаппе, Франция, "Реал"

Один из лучших бомбардиров этого чемпионата мира выстроил довольно скромную систему восстановления по сравнению с другими героями нашего рейтинга. Он просто старается нормально спать, питаться, тренироваться по самочувствию и прибегать к помощи специалистов по ситуации. Получил микротравму в матче против Марокко - сразу пошел на скамейку и сидел с примотанным к ноге ледяным пакетом. Все как учат на самых простых курсах первой помощи.

В том, что касается питания, Килиан также придерживается умеренного подхода. Ест 6 раз в день каждые 2-3 часа, чтобы уровень сахара в крови и уровень энергии был сбалансирован. Предпочитаемые блюда - курица и рыба, сложные углеводы, клетчатка. Никаких промышленных десертов и сладкой газировки. Интересно, что позиция Мбаппе относительно еды распространяется и на его коммерческие контракты - фастфуд и прочую вредную еду он принципиально не рекламирует.

Предположим, что где-то в восстановительной программе француза заложен прием магния курсами. Иначе сложно объяснить его выдержку в бойне против Парагвая и теперь, когда он стал самым ненавидимым человеком на том конце Земли.

Ламин Ямаль, Испания, "Барселона"

Золотой мальчик "Барселоны" и сборной Испании пока еще мечется между образом жизни профессионального игрока и человека, на которого в юном возрасте свалились большие деньги и слава. С одной стороны, он может упорно тренироваться и проводить шикарные матчи. С другой, клубы и девушки сами себя не завоюют. Но в последнее время клубов в жизни Ямаля стало значительно меньше - возможно, кто-то из членов семьи или партнеров по команде помог расставить приоритеты.

Его пока спасает молодость (13 июля исполнится 19 лет) и изначально обладает крепким здоровьем, так что о супервосстановлении с криокамерами и прочих танцах с бубнами Ямаль не думает. Он тренируется как все, если есть проблемы, переходит на индивидуальный график под присмотром специалистов по физиотерапии.

Ламин – мусульманин, соблюдает пост. В Рамадан диетологи "Барсы" помогают ему выстроить режим питания и питья таким образом, чтобы и соблюдать религиозные нормы, и сохранять бодрость для тренировок и игры.

Лионель Месси, Аргентина, "Интер Майами"

В отношении Месси к поддержанию формы есть место сочетанию научно обоснованных рекомендаций и интуитивных вещей. У него есть доступ к лучшим врачам и медицинским технологиям, но он по-прежнему ретроград, просто научившийся слушать свое тело.

Если Лео ощущает сильную усталость, он может пропустить одну из тренировок. Для качественного сна всегда использует затемненные шторы и не приносит в спальню гаджеты.

Личный диетолог несколько лет назад подсадил его на средиземноморскую диету, состоящую из рыбы, правильной пасты, овощей и оливкового масла. Придерживаться рекомендаций ему помогает жена Антонелла, у нее даже есть соответствующее высшее образование. Из слабостей у Лео только мороженое и парагвайский чай мате - первое он позволяет себе изредка, а вот второе пьет почти каждый день, но только в первой половине дня. Он очень бодрит, так что Месси можно обходиться без кофе.

Много времени уделяет растяжке, укрепляющим упражнениям на позвоночник и голеностопы. Обязательно работает с массажистом, который знает все его слабые места и держит их в фокусе внимания. Иногда может воспользоваться криокамерой - экстремально низкие температуры способствуют сокращению сосудов, снимают воспаление и ускоряют восстановительные процессы в организме.

Криштиану Роналду, Португалия, "Аль-Наср"

Быть самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира в 41 год и 137 дней - результат огромного труда и вложенных усилий. Тело капитана сборной Португалии не только его храм, но и верная рабочая лошадка.

Прежде всего лошадку полагается хорошо кормить - шесть раз в день небольшими порциями, состоящими из филе птицы, белой рыбы, бурого риса и киноа. Для клетчатки - овощи и фрукты, для полезных жиров - орехи, авокадо и качественное растительное масло. Меню Криштиану составляет диетолог, в клубе в Саудовской Аравии у него есть личный повар, и уже много лет его рацион неизменен - он дает оптимальное сочетание питательности и легкости для низкого процента жира в организме. Это не только сохраняет рельеф пресса, который многие стремятся повторить, но и минимизирует вероятность травм из-за скачков веса.

Пожалуй, никто из футболистов не экспериментирует со сном так, как это делает Криштиану. Он придерживается правила полифазного сна - спит 5-6 раз в сутки по полтора часа, чтобы каждый раз запускать процессы глубокого восстановления и при этом легко пробуждаться. Загадка, как ему при этом удается вести какую-то жизнь, участвовать в воспитании детей и хотя бы иногда отвлекаться от мыслей о футболе - фактически вся жизнь Криша подчинена строгому графику питания, сна и восстановительных процедур.