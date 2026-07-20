Гол Ничушкина попал в число лучших шайб сезона НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гол Валерия Ничушкина занял 14-е место в рейтинге лучших заброшенных шайб сезона-2025/26 НХЛ.
- Шайба была забита в гостевом матче против «Сент-Луис Блюз» 7 апреля, где «Колорадо» одержал победу со счетом 3:1.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гол бывшего нападающего "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина занял 14-е место в рейтинге лучших заброшенных шайб сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице соревнований в соцсети X.
В рейтинг вошла шайба, которую Ничушкин забросил в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сент-Луис Блюз" 7 апреля. "Колорадо" благодаря дублю россиянина одержал победу со счетом 3:1. Вторую шайбу форвард отличился в меньшинстве на 22-й минуте, убежав от двух игроков соперника и забросив шайбу из-под ноги при выходе один на один с голкипером. Тогда Ничушкин был признан первой звездой встречи.
08 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
35:38 • Роберт Томас
(Theo Lindstein, Jimmy Snuggerud)
16:11 • Валерий Ничушкин
(Девон Тоус, Сэм Малински)
19:32 • Мартин Некаш
21:40 • Валерий Ничушкин
Ничушкину 31 год. Он присоединился к "Колорадо" в 2019 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли в 2022-м. До этого воспитанник челябинского "Трактора" играл в НХЛ за "Даллас Старз", а всего в регулярных чемпионатах россиянин провел 627 матчей и совершил 357 результативных действий (154+203). 25 июня россиянин перешел в "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена.
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