Гол Ничушкина попал в число лучших шайб сезона НХЛ

Ничушкину 31 год. Он присоединился к "Колорадо" в 2019 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли в 2022-м. До этого воспитанник челябинского "Трактора" играл в НХЛ за "Даллас Старз", а всего в регулярных чемпионатах россиянин провел 627 матчей и совершил 357 результативных действий (154+203). 25 июня россиянин перешел в "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена.