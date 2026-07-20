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Гол Ничушкина попал в число лучших шайб сезона НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:57 20.07.2026 (обновлено: 19:59 20.07.2026)
Гол Ничушкина попал в число лучших шайб сезона НХЛ

Гол Ничушкина стал 14-м в рейтинге лучших заброшенных шайб сезона НХЛ

© Фото : nhl.comХоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин
Хоккеист Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гол Валерия Ничушкина занял 14-е место в рейтинге лучших заброшенных шайб сезона-2025/26 НХЛ.
  • Шайба была забита в гостевом матче против «Сент-Луис Блюз» 7 апреля, где «Колорадо» одержал победу со счетом 3:1.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гол бывшего нападающего "Колорадо Эвеланш" Валерия Ничушкина занял 14-е место в рейтинге лучших заброшенных шайб сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице соревнований в соцсети X.
В рейтинг вошла шайба, которую Ничушкин забросил в гостевом матче регулярного чемпионата против "Сент-Луис Блюз" 7 апреля. "Колорадо" благодаря дублю россиянина одержал победу со счетом 3:1. Вторую шайбу форвард отличился в меньшинстве на 22-й минуте, убежав от двух игроков соперника и забросив шайбу из-под ноги при выходе один на один с голкипером. Тогда Ничушкин был признан первой звездой встречи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
08 апреля 2026 • начало в 03:00
Завершен
Сент-Луис
1 : 3
Колорадо
35:38 • Роберт Томас
(Theo Lindstein, Jimmy Snuggerud)
16:11 • Валерий Ничушкин
(Девон Тоус, Сэм Малински)
19:32 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон, Арттури Лехконен)
21:40 • Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ничушкину 31 год. Он присоединился к "Колорадо" в 2019 году и вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли в 2022-м. До этого воспитанник челябинского "Трактора" играл в НХЛ за "Даллас Старз", а всего в регулярных чемпионатах россиянин провел 627 матчей и совершил 357 результативных действий (154+203). 25 июня россиянин перешел в "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена.
Хоккеист Колорадо Эвеланш Валерий Ничушкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
"Колорадо" может расстаться с Ничушкиным, пишут СМИ
23 июня, 11:44
 
ХоккейСпортВалерий НичушкинКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)Сент-Луис БлюзТрактор
 
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