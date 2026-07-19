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Месси выйдет в стартовом составе на финал ЧМ-2026 против команды Испании - РИА Новости Спорт, 19.07.2026
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Футбол
 
20:56 19.07.2026

Месси выйдет в стартовом составе на финал ЧМ-2026 против команды Испании

© Соцсети ФИФАЛаимн Ямаль и Лионель Месси
Лаимн Ямаль и Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети ФИФА
Лаимн Ямаль и Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на финальный матч чемпионата мира против команды Испании.
  • Матч за титул пройдет в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на финальный матч чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Матч за титул пройдет в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Аргентинцы являются действующими победителями мирового первенства.
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Вчера, 14:00
В составе сборной Аргентины с первых минут выйдут: Эмилиано Мартинес (вратарь, "Астон Вилла", Англия), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Гонсало Монтьель ("Ривер Плейт"), Родриго де Пауль ("Интер Майами", MLS), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Англия), Энцо Фернандес ("Челси", Англия), Нико Гонсалес ("Ювентус", Италия), Лионель Месси (капитан, "Интер Майами", MLS), Хулиан Альварес ("Атлетико", Испания).
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Ранее бронзу турнира завоевала сборная Англии, которая обыграла французов (6:4) в матче за третье место.
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