Месси выйдет в стартовом составе на финал ЧМ-2026 против команды Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на финальный матч чемпионата мира против команды Испании.

Матч за титул пройдет в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Нападающий Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на финальный матч чемпионата мира против команды Испании, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Матч за титул пройдет в Нью-Йорке и начнется в 22:00 мск. Аргентинцы являются действующими победителями мирового первенства.

В составе сборной Аргентины с первых минут выйдут: Эмилиано Мартинес (вратарь, "Астон Вилла", Англия), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Гонсало Монтьель ("Ривер Плейт"), Родриго де Пауль ("Интер Майами", MLS), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль", Англия), Энцо Фернандес ("Челси", Англия), Нико Гонсалес ("Ювентус", Италия), Лионель Месси (капитан, "Интер Майами", MLS), Хулиан Альварес ("Атлетико", Испания).