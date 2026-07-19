Жена Сафонова никогда не использует фразу "Сафонов, оплатить!"

"Никогда не использую фразу "Сафонов, оплатить". У меня есть свои деньги. Матвей организовывал почти всю свадьбу. Я принимала решение о трех парах своих туфель и о двух свадебных платьях, немножко про декор, но в целом все сделал Матвей", - рассказала Кондратюк на синей дорожке VK Fest.