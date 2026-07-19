Жена Сафонова никогда не использует фразу "Сафонов, оплатить!"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Супруга вратаря футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова Марина Кондратюк заявила, что никогда не использует шуточную фразу «Сафонов, оплатить».
- Матвей Сафонов и Марина Кондратюк поженились весной 2025 года, а в июне 2026 года сыграли свадьбу.
- Сафонову 27 лет, с 2024 года он играет за «ПСЖ», а в мае стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Супруга вратаря футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова Марина Кондратюк рассказала, что никогда не использует шуточную фразу "Сафонов, оплатить".
Для Сафонова это второй брак. Со своей первой женой Анастасией Казачек он расстался в 2021 году, у него и бывшей супруги есть общая дочь. Сафонов и Кондратюк женились весной 2025 года, а в июне 2026 года пара сыграла свадьбу.
"Никогда не использую фразу "Сафонов, оплатить". У меня есть свои деньги. Матвей организовывал почти всю свадьбу. Я принимала решение о трех парах своих туфель и о двух свадебных платьях, немножко про декор, но в целом все сделал Матвей", - рассказала Кондратюк на синей дорожке VK Fest.
Мем "Сафонов, оплатить!" возник из видеоролика, снятого в 2014 году в одной из аптек. На нем лидер ЛДПР Владимир Жириновский выбирает лекарства и несколько раз обращается к своему помощнику Александру Сафонову с этой фразой.
Сафонову 27 лет, с 2024 года он играет за "ПСЖ". В мае вратарь стал первым в истории российским футболистом, который дважды побеждал в Лиге чемпионов.
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