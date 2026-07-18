Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
"У нас полностью завершился этап заверения партийных списков <…>. Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили", — сказала она на заседании Центризбиркома.
Памфилова ранее заявила, что в избирательной кампании примут участие 11 политсил. Еще шесть партий решили не делать этого, хотя у них была такая возможность.
Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Также в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, участки откроются и за рубежом, их будет порядка 350.