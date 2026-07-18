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ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий - РИА Новости, 18.07.2026
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Выборы в Государственную думу
 
11:41 18.07.2026 (обновлено: 12:24 18.07.2026)
ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий

Памфилова: ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты ГД всех 11 партий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания ЦИК
Фасад здания ЦИК - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
"У нас полностью завершился этап заверения партийных списков <…>. Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили", — сказала она на заседании Центризбиркома.
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Памфилова ранее заявила, что в избирательной кампании примут участие 11 политсил. Еще шесть партий решили не делать этого, хотя у них была такая возможность.
Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Также в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, участки откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
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