МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы всех 11 партий, принявших решение участвовать в выборах, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

"У нас полностью завершился этап заверения партийных списков <…>. Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили", — сказала она на заседании Центризбиркома.