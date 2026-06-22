На выборах в Госдуму за рубежом организуют 350 участков для голосования

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для голосования на выборах в Госдуму за рубежом будет организовано порядка 350 избирательных участков.
- Избирательные участки будут образованы во всех странах, с которыми у России есть дипломатические отношения и работают посольства.
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что для голосования на выборах в Госдуму за рубежом будет организовано порядка 350 избирательных участков.
"Во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работают посольства, будут образованы избирательные участки и сформированы соответствующие избирательные комиссии, всего порядка 350, но точная цифра будет известна ближе к началу сентября", - сказала она.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября
17 июня, 16:24