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Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием - РИА Новости, 11.06.2026
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Выборы в Государственную думу
 
13:03 11.06.2026 (обновлено: 14:12 11.06.2026)
Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием

Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием страны

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.
  • Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
  • Тема — меры общественной безопасности во время подготовки к ЕДГ.
  • С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Госдуму чрезвычайно значимыми.
Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором они обсудили меры общественной безопасности во время подготовки к ЕДГ.
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"В сентябре <...> пройдут выборы в парламент. <...> Это важнейшее внутриполитическое событие страны", — сказал Путин.
С докладом выступил глава МВД Владимир Колокольцев. Во встрече также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник главы государства Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов и директор СВР Сергей Нарышкин.
Выборы в Госдуму, как ожидается, пройдут 20 сентября. Председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что, исходя из запроса избирателей, ЕДГ-2026 может продлиться три дня. Всего в этот период пройдет более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
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Выборы в Государственную думуГосдума РФПолитикаВладимир ПутинВладимир Колокольцев
 
 
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