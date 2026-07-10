На выборах в Госдуму в бюллетенях будет не более 11 партий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий.
- Еще шесть политических сил, у которых была возможность, решили не принимать участия в кампании.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Поскольку вчера <...> к нам больше не поступило ни одной заявки, <...> точно не будет больше 11", — сказала она на заседании комиссии.
По ее словам, еще шесть политических сил решили не принимать участия в кампании, хотя у них была возможность.
Выборы пройдут в период с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Также в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, участки откроются и за рубежом, их будет порядка 350.