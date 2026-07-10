Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Госдуму в бюллетенях будет не более 11 партий - РИА Новости, 10.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
 
10:28 10.07.2026 (обновлено: 11:51 10.07.2026)
На выборах в Госдуму в бюллетенях будет не более 11 партий

Памфилова: в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий

© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФПредседатель ЦИК России Элла Памфилова
Председатель ЦИК России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой ЦИК РФ
Председатель ЦИК России Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий.
  • Еще шесть политических сил, у которых была возможность, решили не принимать участия в кампании.
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Поскольку вчера <...> к нам больше не поступило ни одной заявки, <...> точно не будет больше 11", — сказала она на заседании комиссии.
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
ЦИК пригласил 103 страны для наблюдения за выборами в ГД, заявила Памфилова
2 июля, 10:23
По ее словам, еще шесть политических сил решили не принимать участия в кампании, хотя у них была возможность.
Выборы пройдут в период с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.
Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.
Также в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. Как сообщала официальный представитель МИД Мария Захарова, участки откроются и за рубежом, их будет порядка 350.
Выборы в Государственную думу - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Выборы в Государственную думу 2026 года: когда и как будут проходить
22 июня, 13:16
 
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияВладимир ПутинЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала