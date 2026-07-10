На выборах в Госдуму в бюллетенях будет не более 11 партий

Краткий пересказ от РИА ИИ В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий.

Еще шесть политических сил, у которых была возможность, решили не принимать участия в кампании.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Поскольку вчера <...> к нам больше не поступило ни одной заявки, <...> точно не будет больше 11", — сказала она на заседании комиссии.

По ее словам, еще шесть политических сил решили не принимать участия в кампании, хотя у них была возможность.

Выборы пройдут в период с 18 по 20 сентября. Владимир Путин назвал их важнейшим внутриполитическим событием страны.

Всего состоится более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.