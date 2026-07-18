Аршавин дал прогноз на победителя Суперкубка России

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"Чувствую, пенальти будут, 1:1 и пенальти. Вероятность большая, что у "Зенита" забьет Александр Соболев, а у "Спартака" с пенальти, думаю, забьет Эсекьель Барко. "Зенит" выиграет по пенальти", - сказал в интервью FONtour с ЧМ-2026 Аршавин, ранее также выступавший за петербургскую команду.