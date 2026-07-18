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Аршавин дал прогноз на победителя Суперкубка России - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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Футбол
 
17:34 18.07.2026 (обновлено: 17:38 18.07.2026)
Аршавин дал прогноз на победителя Суперкубка России

Аршавин предсказал победу "Зенита" над "Спартаком" в матче за Суперкубок России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин прогнозирует, что "Зенит" обыграет "Спартак" в матче за Суперкубок России в серии пенальти.
  • По мнению Аршавина, у "Зенита" забьет Александр Соболев, а у "Спартака" - Эсекьель Барко.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что петербургский "Зенит" обыграет московский "Спартак" в матче за Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.
Матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
«
"Чувствую, пенальти будут, 1:1 и пенальти. Вероятность большая, что у "Зенита" забьет Александр Соболев, а у "Спартака" с пенальти, думаю, забьет Эсекьель Барко. "Зенит" выиграет по пенальти", - сказал в интервью FONtour с ЧМ-2026 Аршавин, ранее также выступавший за петербургскую команду.
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Дивеев: в матче со "Спартаком" нужно будет сдерживать Угальде и Барко
17 июля, 20:05
 
ФутболАндрей АршавинЭсекьель БаркоЗенитСпартак МоскваАлександр СоболевСуперкубок России по футболу
 
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