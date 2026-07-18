Аршавин дал прогноз на победителя Суперкубка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин прогнозирует, что "Зенит" обыграет "Спартак" в матче за Суперкубок России в серии пенальти.
- По мнению Аршавина, у "Зенита" забьет Александр Соболев, а у "Спартака" - Эсекьель Барко.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Экс-футболист лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что петербургский "Зенит" обыграет московский "Спартак" в матче за Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.
Матч пройдет в субботу в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 мск.
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"Чувствую, пенальти будут, 1:1 и пенальти. Вероятность большая, что у "Зенита" забьет Александр Соболев, а у "Спартака" с пенальти, думаю, забьет Эсекьель Барко. "Зенит" выиграет по пенальти", - сказал в интервью FONtour с ЧМ-2026 Аршавин, ранее также выступавший за петербургскую команду.