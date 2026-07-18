В Кувейте поврежден ключевой объект нефтяной индустрии из-за иранских атак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кувейте поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии при атаке со стороны Ирана.
- КСИР заявлял, что нанес удары по топливному терминалу, снабжающему горючим американский флот.
СТАМБУЛ, 18 июл — РИА Новости. В Кувейте пострадал ключевой нефтяной объект из-за атаки со стороны Ирана, сообщила KPC.
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) утром в субботу заявил, что ИРИ нанесла удары по топливному терминалу в этой стране, снабжающему горючим американский флот.
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"Утром в результате иранских атак <...> поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии", — привело кувейтское госагентство KUNA заявление компании.
Ее представители добавили, что нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. При этом они не уточнили, какой именно объект подвергся удару.
В КСИР ранее рассказали, что в субботу в Кувейте также была атакована база Кэпм Арифджан, где размещены американские военные. Кроме того, поражены радиолокационная станция, ангар для обслуживания вооружения и склад для беспилотников на авиабазе Али ас-Салем.
Иран заявил об уничтожении американских радаров в Омане
17 июля, 10:05
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.