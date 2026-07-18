В Кувейте поврежден ключевой объект нефтяной индустрии из-за иранских атак

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) утром в субботу заявил, что ИРИ нанесла удары по топливному терминалу в этой стране, снабжающему горючим американский флот.

Ее представители добавили, что нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. При этом они не уточнили, какой именно объект подвергся удару.

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы по объектам друг друга 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешательство в дела региона.