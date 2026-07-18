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В Кувейте поврежден ключевой объект нефтяной индустрии из-за иранских атак - РИА Новости, 18.07.2026
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14:33 18.07.2026 (обновлено: 19:35 18.07.2026)
В Кувейте поврежден ключевой объект нефтяной индустрии из-за иранских атак

KUNA: в Кувейте поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии

© REUTERS / Social MediaДым над местом удара по нефтяному индустриальному объекту в Кувейте
Дым над местом удара по нефтяному индустриальному объекту в Кувейте - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© REUTERS / Social Media
Дым над местом удара по нефтяному индустриальному объекту в Кувейте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кувейте поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии при атаке со стороны Ирана.
  • КСИР заявлял, что нанес удары по топливному терминалу, снабжающему горючим американский флот.
СТАМБУЛ, 18 июл — РИА Новости. В Кувейте пострадал ключевой нефтяной объект из-за атаки со стороны Ирана, сообщила KPC.
В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) утром в субботу заявил, что ИРИ нанесла удары по топливному терминалу в этой стране, снабжающему горючим американский флот.
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"Утром в результате иранских атак <...> поврежден жизненно важный объект нефтяной индустрии", — привело кувейтское госагентство KUNA заявление компании.

Ее представители добавили, что нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. При этом они не уточнили, какой именно объект подвергся удару.
В КСИР ранее рассказали, что в субботу в Кувейте также была атакована база Кэпм Арифджан, где размещены американские военные. Кроме того, поражены радиолокационная станция, ангар для обслуживания вооружения и склад для беспилотников на авиабазе Али ас-Салем.
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