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КСИР заявил об ударе по американским военным на базе в Кувейте - РИА Новости, 18.07.2026
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08:20 18.07.2026 (обновлено: 09:11 18.07.2026)
КСИР заявил об ударе по американским военным на базе в Кувейте

КСИР заявил об ударе по скоплению американских военных на базе в Кувейте

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корпус стражей исламской революции заявил об ударе по группе американских военнослужащих на базе в Кувейте.
  • Иранские дроны также поразили радиолокационную станцию, ангар для обслуживания вооружения и склад для беспилотников на другой авиабазе.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) рассказал об ударе по группе американских военнослужащих на базе в Кувейте.
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"КСИР заявил, что атаковал скопление американских военных в центре поддержки наземных войск Арифджан, убив нескольких из них", — передает телеканал Press TV.

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В публикации говорится, что иранский дрон уничтожил радиолокационную станцию на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте. Также под удар попали ангар для обслуживания вооружения и склад для беспилотников.
Кроме того, ночью Тегеран атаковал американские военные объекты в Иордании, Саудовской Аравии и Бахрейне.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
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