Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран нанес удары по авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании.
- Он также атаковал базу ВВС "Принц Султан" в Саудовской Аравии.
- Целями стали и несколько транспортных узлов в Кувейте, а также нефтяные объекты в Бахрейне.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Иран нанес удары по целям в четырех странах Ближнего Востока, передает гостелерадиокомпания IRIB.
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Кроме того, под обстрел попала база ВВС "Принц Султан" в Эль-Хардже в Саудовской Аравии. Как поясняется в сообщении, там находились заправщики, принадлежавшие США и помогавшие атаковать территорию ИРИ.
Также целями атаки стали склады оружия и несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются Соединенные Штаты.
Как сообщило утром агентство Reuters, иранская армия поразила в том числе американские военные объекты и топливные резервуары в Бахрейне.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.