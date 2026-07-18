Краткий пересказ от РИА ИИ Иран нанес удары по авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании.

Он также атаковал базу ВВС "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

Целями стали и несколько транспортных узлов в Кувейте, а также нефтяные объекты в Бахрейне.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Иран нанес удары по целям в четырех странах Ближнего Востока, передает гостелерадиокомпания IRIB.

« "Иранские ракеты успешно поразили авиабазу "Муваффак Салти" в Иордании , где размещены американские военные", — говорится в публикации в соцсети Х

Кроме того, под обстрел попала база ВВС "Принц Султан" в Эль-Хардже в Саудовской Аравии. Как поясняется в сообщении, там находились заправщики, принадлежавшие США и помогавшие атаковать территорию ИРИ .

Также целями атаки стали склады оружия и несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются Соединенные Штаты.

Как сообщило утром агентство Reuters, иранская армия поразила в том числе американские военные объекты и топливные резервуары в Бахрейне.

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.