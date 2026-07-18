Рейтинг@Mail.ru
Иран нанес удары по целям в четырех странах Ближнего Востока - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 18.07.2026 (обновлено: 06:36 18.07.2026)
Иран нанес удары по целям в четырех странах Ближнего Востока

Иран нанес удар по американской авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании

© AP Photo / Iranian Revolutionary GuardЗапуск баллистических ракет в Иране
Запуск баллистических ракет в Иране - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран нанес удары по авиабазе "Муваффак Салти" в Иордании.
  • Он также атаковал базу ВВС "Принц Султан" в Саудовской Аравии.
  • Целями стали и несколько транспортных узлов в Кувейте, а также нефтяные объекты в Бахрейне.
МОСКВА, 18 июл РИА Новости. Иран нанес удары по целям в четырех странах Ближнего Востока, передает гостелерадиокомпания IRIB.
«
"Иранские ракеты успешно поразили авиабазу "Муваффак Салти" в Иордании, где размещены американские военные", — говорится в публикации в соцсети Х.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В Иране выступили с угрозой в адрес США
17 июля, 22:28
Кроме того, под обстрел попала база ВВС "Принц Султан" в Эль-Хардже в Саудовской Аравии. Как поясняется в сообщении, там находились заправщики, принадлежавшие США и помогавшие атаковать территорию ИРИ.
Также целями атаки стали склады оружия и несколько транспортных узлов в Кувейте, которыми пользуются Соединенные Штаты.
Как сообщило утром агентство Reuters, иранская армия поразила в том числе американские военные объекты и топливные резервуары в Бахрейне.
Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье Иран сообщил о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.
Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
В КСИР рассказали, сколько будут продолжать наносить удары по противнику
17 июля, 15:56
 
В миреИорданияИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала